Представлены Redmi Watch 5 с автономностью 24 дня и наушники Buds 6 Pro c поддержкой кодека LHDC Lossless05.12.24
Компания Xiaomi представила новые умные часы Redmi Watch 5 и беспроводные наушники Redmi Buds 6 Pro вместе с флагманскими смартфонами серии Redmi K80.
Redmi Watch 5
Redmi Watch 5 получили 2,07-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью до 1500 нит и частотой обновления 60 Гц. Корпус выполнен из алюминия, а циферблат — из металла. Часы поддерживают eSIM для звонков и сообщений, а также имеют встроенные функции мониторинга здоровья: отслеживание сердечного ритма с точностью до 97,1%, уровня кислорода в крови, сна и стресса. Они оснащены датчиком GNSS для точного позиционирования. В режиме обычного использования часы работают до 24 дней, а при включенном Always-On Display — до 12 дней. Цена начинается от $82, версия с eSIM стоит $110.
Redmi Buds 6 Pro
Redmi Buds 6 Pro оснащены 11 мм динамическими драйверами с титановым покрытием и 6,7 мм пьезоэлектрическими керамическими драйверами для качественного звучания. Система активного шумоподавления (ANC) уменьшает шум до 55 дБ. Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и кодеки LHDC 5.0 и LC3, обеспечивая до 36 часов автономной работы вместе с кейсом. Игровая версия Buds 6 Pro отличается задержкой всего 20 мс и поддержкой LHDC Lossless через USB-C адаптер. Цена стандартной версии составляет $55, игровая — $68.
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