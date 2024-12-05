Представлені Redmi Watch 5 з автономністю 24 дні та навушники Buds 6 Pro c підтримкою кодека LHDC Lossless

Компанія Xiaomi представила новий розумний годинник Redmi Watch 5 та бездротові навушники Redmi Buds 6 Pro разом із флагманськими смартфонами серії Redmi K80.

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 отримали 2,07-дюймовий AMOLED-дисплей з яскравістю до 1500 ніт та частотою оновлення 60 Гц. Корпус виконаний із алюмінію, а циферблат — із металу. Годинник підтримує eSIM для дзвінків та повідомлень, а також має вбудовані функції моніторингу здоров’я: відстеження серцевого ритму з точністю до 97,1%, рівня кисню в крові, сну та стресу. Вони мають датчик GNSS для точного позиціонування. У режимі звичайного використання годинник працює до 24 днів, а при включеному Always-On Display – до 12 днів. Ціна починається від $82, версія з eSIM коштує $110.

Redmi Buds 6 Pro

Redmi Buds 6 Pro оснащені 11 мм динамічними драйверами з титановим покриттям та 6,7 мм п’єзоелектричними керамічними драйверами для якісного звучання. Система активного шумоподавлення (ANC) зменшує шум до 55 дБ. Навушники підтримують Bluetooth 5.3 та кодеки LHDC 5.0 та LC3, забезпечуючи до 36 годин автономної роботи разом із кейсом. Ігрова версія Buds 6 Pro відрізняється затримкою всього 20 мс та підтримкою LHDC Lossless через USB-C адаптер. Ціна стандартної версії складає $55, ігрова – $68.