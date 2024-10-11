Представлены Intel Core Ultra 200 — новое поколение десктопных процессоров

Intel анонсировала сегодня новые процессоры Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) и материнские платы с сокетом LGA1851 на базе чипсетов 800-й серии.

Основные особенности Intel Core Ultra 200:

Ядра: P-ядра основаны на архитектуре Lion Cove.

E-ядра используют архитектуру Skymont, предлагая 9% и 32% прироста IPC (инструкций за такт) по сравнению с ядрами Raptor Lake.

Обе архитектуры не поддерживают Hyper-Threading, что является важным изменением. Кэш-память: Улучшенная пропускная способность и увеличенный объём кэша способствуют повышению общей производительности. Графика: Встроенный графический модуль Xe-LP содержит до четырёх Xe-ядер, поддерживая DirectX 12 Ultimate, но для ААА-игр с высокими настройками этого недостаточно.

Унаследована технология Xe Media Engine и поддержка DP4a для масштабирования Intel XeSS. ИИ: Встроенная графика обеспечивает до 8 TOPS вычислительной мощности для приложений с искусственным интеллектом.

Также имеется NPU-блок с производительностью 13 TOPS, что, однако, меньше, чем у мобильных CPU Lunar Lake (до 48 TOPS). Модели процессоров: Ожидается выпуск моделей K-серии: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K(F), Core Ultra 5 245K(F), флагманский чип будет иметь конфигурацию 8+16 ядер, предлагая 24 ядра/24 потока. Показатели производительности: Intel делает акцент на улучшенной однопоточной производительности и энергоэффективности, а также на снижении тепловыделения.

Материнские платы:

Первые платы с сокетом LGA1851 выйдут на чипсете Intel Z890, который поддерживает только DDR5 и 20 линий PCIe 5.0. Это обеспечит высокоскоростное подключение видеокарт и NVMe-накопителей.

Старт продаж процессоров Core Ultra 200 и новых материнских плат намечен на 24 октября 2024 года.

Материнские платы для Intel Core Ultra 200

Asus дополнила ассортимент системных плат моделями, выполненными на базе набора логики Intel Z890. Они готовы принять на борт процессоры Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) в конструктивном исполнении LGA1851 и поступят в продажу ровно через две недели, 24 октября.

Флагманским решением ASUS для процессоров Intel Core Ultra 200-й серии стала модель ROG Maximus Z890 Extreme. Среди её особенностей можно выделить (24+1+2+2)-фазную систему питания, мощное охлаждение, в том числе для твердотельных накопителей, 5-дюймовый ЖК-дисплей на кожухе задней панели, два порта Thunderbolt 5, беспроводной модуль Wi-Fi 7, 10-гигабитный Ethernet и звуковую подсистему SupremeFX 7.1.

В серию ASUS ROG Maximus Z890 также вошли материнские платы Apex и Hero. Первая оборудована (22+1+2+2)-фазной системой питания, двумя разъёмами под модули оперативной памяти DDR5 и должна заинтересовать оверклокеров. В то же время ROG Maximus Z890 Hero, по заявлениям вендора, станет более доступной альтернативой флагманской модели Extreme.

Линейка ASUS ROG Strix Z890 представлена сразу четырьмя платами. Речь идёт о троице ATX-решений (ROG Strix Z890-E Gaming WiFi, ROG Strix Z890-F Gaming WiFi и ROG Strix Z890-A Gaming WiFi) и компактной модели ROG Strix Z890-I Gaming WiFi, выполненной в формате Mini-ITX.

MSI подготовила новые модели линеек MEG, MPG, MAG и PRO для материнских плат LGA1851 на базе топового чипсета Z890.

Системные платы LGA1851/Z890 предложат весь набор инструментов для разгона новых процессоров Intel Core Ultra. В том числе MSI заявляет о возможности увеличить производительность NPU-блока, а также поддержке оперативной памяти DDR5 со скоростью до 9200 МТ/с во всей линейке Z890 и до 9600 МТ/с в случае оверклокерской MEG Z890 Unify-X.

Из прочего вендор отмечает ряд нововведений, призванных облегчить сборку и модернизацию системы, вроде механизмов EZ PCIe Release и EZ M.2 Clip II для быстрого демонтажа видеокарты и твердотельного накопителя. Все платы MSI Z890 также получили 8-контактный разъём, через который подводится дополнительное питание к слотам расширения.