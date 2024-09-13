Представлена Sony PlayStation 5 Pro: улучшенная RTX, мощнее процессор и 2 ТБ встроенной памяти

Sony анонсировала первые подробности о новой игровой консоли PlayStation 5 Pro, которая поступит в продажу в ноябре этого года. Главным обновлением устройства стала более мощная однокристальная система от AMD и увеличение производительности графической подсистемы.

PlayStation 5 Pro получила на 67% больше вычислительных блоков (CU), чем стандартная PS5, что привело к росту быстродействия на 45%. Особое внимание было уделено улучшению производительности трассировки лучей, а пропускная способность памяти GDDR6 увеличилась на 28%, что обеспечивает более стабильную работу в высоко графических играх.

Одной из ключевых инноваций стала технология масштабирования изображения PlayStation Spectral Super Resolution, основанная на алгоритмах машинного обучения. Она предназначена для повышения качества изображения и частоты кадров, особенно в играх с насыщенной графикой.

Внешне приставка PS5 Pro напоминает более компактную версию Плейстешн пять, но лишена Blu-ray привода, который можно будет приобрести отдельно. Консоль также получила поддержку Wi-Fi 7 и оснащена встроенным SSD объемом 2 ТБ, что увеличит скорость загрузки игр и приложений.

Официальные продажи Sony PlayStation 5 Pro начнутся 7 ноября, а в Европе консоль будет доступна по цене €799,99. Более детальные спецификации будут опубликованы Sony в ближайшее время.