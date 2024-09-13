Представлена ​​Sony PlayStation 5 Pro: покращена RTX, потужніший процесор і 2 ТБ вбудованої пам’яті

Sony анонсувала перші подробиці про нову ігрову консоль PlayStation 5 Pro, яка надійде у продаж у листопаді цього року. Головним оновленням пристрою стала потужніша однокристальна система від AMD і збільшення продуктивності графічної підсистеми.

PlayStation 5 Pro отримала на 67% більше обчислювальних блоків (CU), аніж стандартна PS5, що призвело до зростання швидкодії на 45%. Особлива увага була приділена поліпшенню продуктивності трасування променів, а пропускна здатність пам’яті GDDR6 збільшилася на 28%, що забезпечує більш стабільну роботу у високографічних іграх.

Однією із ключових інновацій стала технологія масштабування зображення PlayStation Spectral Super Resolution, заснована на алгоритмах машинного навчання. Вона призначена для підвищення якості зображення та частоти кадрів, особливо в іграх із насиченою графікою.

Зовні приставка PS5 Pro нагадує компактнішу версію Плейстешн п’ять, але позбавлена ​​Blu-ray приводу, який можна буде придбати окремо. Консоль також отримала підтримку Wi-Fi 7 та оснащена вбудованим SSD об’ємом 2 ТБ, що збільшить швидкість завантаження ігор та програм.

Офіційний продаж Sony PlayStation 5 Pro розпочнеться 7 листопада, а в Європі консоль буде доступна за ціною €799,99. Більш детальні специфікації будуть опубліковані Sony найближчим часом.