Представлен флагман Xiaomi 15 Ultra с улучшенной камерой Leica – глобальный релиз смартфона уже 2 марта

Xiaomi 15 Ultra представлен официально, подтвердив слухи о батарее емкостью 5410 мАч и несколько цветовых вариантов. Флагман получил процессор Snapdragon 8 Elite, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 объемом от 256 ГБ до 1 ТБ. Производительность, по заявлению компании, увеличилась на 45%, а энергопотребление снизилось на 52% по сравнению с предыдущим поколением.

Смартфон оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200х1440 точек, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и максимальной яркостью 3200 нит. Батарея с 10% содержанием карбида кремния позволила увеличить емкость на 8%, сохранив поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт по проводу и 80 Вт по беспроводному стандарту.

Главное обновление коснулось камер, разработанных совместно с Leica. Основной сенсор 50 МП Sony LYT-900 с объективом 23 мм теперь имеет фиксированную диафрагму f/1.63 вместо переменной. Объектив телефото с фокусным расстоянием 70 мм и диафрагмой f/1.8 заменил прошлогодний 75 мм, а ультраширокоугольный модуль получил объектив 14 мм вместо 12 мм, сохранив сенсор Samsung JN5. Наибольшим изменением стал перископический телефото на 100 мм с сенсором Samsung HP9 на 200 МП, улавливающий на 136% больше света, чем предшественник. Все камеры снимают 8K при 30 к/с, а основная и телефотообъектив способны записывать 4K со скоростью до 120 к/с.

Xiaomi 15 Ultra доступен в черном, белом и серебристом цветах, причем последний выполнен из аэрокосмического стекловолокна и экокожи. Корпус получил алюминиевую раму, а защитное стекло Shield Glass 2.0 стало в 16 раз прочнее. В Китае смартфон поступает в продажу по цене $895 за базовую версию. Мировой релиз ожидается 2 марта.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra

дисплей: 6,73″ AMOLED, 3200×1440, 1-120 Гц, яркость 3200 нит

Чип: Snapdragon 8 Elite

ОЗУ и хранилище: 12/16 ГБ LPDDR5X, 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.1

Аккумулятор: 5410 мАч, 90 Вт проводная и 80 Вт беспроводная зарядка

Корпус: алюминиевая рама, стекло Shield Glass 2.0 (в 16 раз прочнее)

Размеры и вес: 9,35 мм/9,48 мм (Silver Chrome), 226 г/229 г

Обновленная ​​камера Leica

Основная: 50 МП, 1″ Sony LYT-900, f/1.63 Телеобъектив: 70 мм, 50 МП IMX858, f/1.8 Перископ: 100 мм, 200 МП Samsung HP9, f/2.6 (на 136% больше света) Ультраширик: 14 мм, 50 МП Samsung JN5, f/2.2 Видео: 8K 30 к/с (все тыльные камеры), 4K 120 к/с (основная и перископ)

