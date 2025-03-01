Представлено флагман Xiaomi 15 Ultra з покращеною камерою Leica – глобальний реліз смартфона вже 2 березня

Xiaomi 15 Ultra представлений офіційно, підтвердивши чутки про батарею ємністю 5410 мАг і декілька колірних варіантів. Флагман отримав процесор Snapdragon 8 Elite, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач UFS 4.1 об’ємом від 256 ГБ до 1 ТБ. Продуктивність, за заявою компанії, збільшилася на 45%, а енергоспоживання знизилося на 52%, порівняно з попереднім поколінням.

Смартфон оснащений 6,73-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3200х1440 пікселів, адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц і максимальною яскравістю 3200 нит. Батарея з 10% вмістом карбіду кремнію дозволила збільшити ємність на 8%, зберігши підтримку швидкої зарядки потужністю 90 Вт по дроту та 80 Вт за бездротовим стандартом.

Головне оновлення торкнулося камер, розроблених спільно з Leica. Основний сенсор 50 МП Sony LYT-900 з об’єктивом 23 мм тепер має фіксовану діафрагму f/1.63 замість змінної. Телефото-об’єктив з фокусною відстанню 70 мм та діафрагмою f/1.8 замінив торішній 75 мм, а ультраширококутний модуль отримав об’єктив 14 мм замість 12 мм, зберігши сенсор Samsung JN5. Найбільшою зміною став перископічний телефото на 100 мм із сенсором Samsung HP9 на 200 МП, який уловлює на 136% більше світла, ніж попередник. Всі камери знімають 8K при 30 к/с, а основна та телефотооб’єктив здатні записувати 4K зі швидкістю до 120 к/с.

Xiaomi 15 Ultra доступний у чорному, білому та сріблястому кольорах, причому останній виконаний з аерокосмічного скловолокна та екошкіри. Корпус отримав алюмінієву раму, а захисне скло Shield Glass 2.0 стало в 16 разів міцніше. У Китаї смартфон надходить у продаж за ціною від $895 за базову версію. Глобальний реліз очікується 2 березня.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra

Дисплей: 6,73″ AMOLED, 3200×1440, 1-120 Гц, яскравість 3200 нит

Чип: Snapdragon 8 Elite

ОЗУ та сховище: 12/16 ГБ LPDDR5X, 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.1

Акумулятор: 5410 мАг, 90 Вт дротова та 80 Вт бездротова зарядка

Корпус: алюмінієва рама, скло Shield Glass 2.0 (в 16 разів міцніше)

Розміри та вага: 9,35 мм / 9,48 мм (Silver Chrome), 226 г / 229 г

Оновлена ​​камера Leica

Основна: 50 МП, 1″ Sony LYT-900, f/1.63

Телеоб’єктив: 70 мм, 50 МП IMX858, f/1.8

Перископ: 100 мм, 200 МП Samsung HP9, f/2.6 (на 136% більше світла)

Ультраширик: 14 мм, 50 МП Samsung JN5, f/2.2

Відео: 8K 30 к/с (всі тильні камери), 4K 120 к/с (основна та перископ)