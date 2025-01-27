Появились результаты первых тестов видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090

Новые обзоры видеокарты GeForce RTX 5090, флагмана семейства Nvidia Blackwell, начинают поступать, и уже опубликованы результаты тестов в пакете 3DMark. Видеокарта RTX 5090 продемонстрировала отличные результаты, особенно в синтетических бенчмарках, где она показала на 30% больше баллов по сравнению с RTX 4090. В тестах с трассировкой лучей её преимущество составило впечатляющие 46% по сравнению с предшественником.

Однако, как отмечают специалисты, в играх новинка обеспечивает в среднем на 20% более высокую производительность по сравнению с RTX 4090. Это делает GeForce RTX 5090 отличным выбором для тех, кто стремится к максимальной производительности в играх и приложениях, поддерживающих трассировку лучей.

Ожидается, что в продажу GeForce RTX 5090 поступит 30 января по рекомендованной цене от $1999, и дополнительные данные о её быстродействии будут опубликованы в ближайшие дни.

Видеокарта GeForce RTX 5070 получила графический процессор Nvidia GB205, для которого характерна площадь 263 мм² и 31 млрд транзисторов. Она оперирует 6144 ядрами CUDA и оснащается 12 гигабайтами памяти GDDR7 со 192-битной шиной.

Характеристики видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070

Ядро GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300

Площадь ядра, кв. мм 750 378 378 263

Количество транзисторов, млн шт 92200 45600 45600 31000

Техпроцесс TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N

Количество ядер CUDA 21760 10752 8960 6144

Количество ядер RT 170 84 70 48

Базовая частота ядра, МГц 2010 2300 2300 2160

Частота Boost, МГц 2410 2620 2450 2510

Тип и объём памяти 32 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 12 ГБ GDDR7

Частота памяти, ГГц 28 30 28 28

Шина памяти, бит 512 256 256 192

Пропускная способность памяти 1792 ГБ/с 960 ГБ/с 896 ГБ/с 672 ГБ/с

Мощность, Вт 575 360 300 250

Цена MSRP, $ 1999 999 749 549

Сроки выхода 30 января 2025 30 января 2025 февраль 2025 февраль 2025