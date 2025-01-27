Появились результаты первых тестов видеокарт Nvidia GeForce RTX 509027.01.25
Новые обзоры видеокарты GeForce RTX 5090, флагмана семейства Nvidia Blackwell, начинают поступать, и уже опубликованы результаты тестов в пакете 3DMark. Видеокарта RTX 5090 продемонстрировала отличные результаты, особенно в синтетических бенчмарках, где она показала на 30% больше баллов по сравнению с RTX 4090. В тестах с трассировкой лучей её преимущество составило впечатляющие 46% по сравнению с предшественником.
Однако, как отмечают специалисты, в играх новинка обеспечивает в среднем на 20% более высокую производительность по сравнению с RTX 4090. Это делает GeForce RTX 5090 отличным выбором для тех, кто стремится к максимальной производительности в играх и приложениях, поддерживающих трассировку лучей.
Ожидается, что в продажу GeForce RTX 5090 поступит 30 января по рекомендованной цене от $1999, и дополнительные данные о её быстродействии будут опубликованы в ближайшие дни.
Видеокарта GeForce RTX 5070 получила графический процессор Nvidia GB205, для которого характерна площадь 263 мм² и 31 млрд транзисторов. Она оперирует 6144 ядрами CUDA и оснащается 12 гигабайтами памяти GDDR7 со 192-битной шиной.
Характеристики видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070
- Ядро GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300
- Площадь ядра, кв. мм 750 378 378 263
- Количество транзисторов, млн шт 92200 45600 45600 31000
- Техпроцесс TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N
- Количество ядер CUDA 21760 10752 8960 6144
- Количество ядер RT 170 84 70 48
- Базовая частота ядра, МГц 2010 2300 2300 2160
- Частота Boost, МГц 2410 2620 2450 2510
- Тип и объём памяти 32 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 12 ГБ GDDR7
- Частота памяти, ГГц 28 30 28 28
- Шина памяти, бит 512 256 256 192
- Пропускная способность памяти 1792 ГБ/с 960 ГБ/с 896 ГБ/с 672 ГБ/с
- Мощность, Вт 575 360 300 250
- Цена MSRP, $ 1999 999 749 549
- Сроки выхода 30 января 2025 30 января 2025 февраль 2025 февраль 2025
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Появились результаты первых тестов видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 GeForce RTX Nvidia видеокарта
Новые обзоры видеокарты GeForce RTX 5090, флагмана семейства Nvidia Blackwell, начинают поступать, и уже опубликованы результаты тестов в пакете 3DMark
Energizer выпустила свой первый ноутбук. EnergyBook стоит $199 ноутбук
Бренд лицензирован компанией Avenir Telecom, которая будет выпускать и продавать ноутбуки под именем Energizer. Линейка этих устройств будет называться EnergyBook.
Появились результаты первых тестов видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090
Energizer выпустила свой первый ноутбук. EnergyBook стоит $199
Sony запатентовала алгоритм ИИ предугадывающий действия игрока
Покрытый солнечными панелями Tesla Cybertruck генерирует до 1,5 кВт
Китайцы разработали конкурента Chat GPT
Первый Doom запустили в Microsoft Word
У Netflix уже более 300 миллионов подписчиков
Google теперь требует активного JavaScript на ПК для работы поиска
Apple MacBook Air с OLED дисплеем не выйдет до 2029 года
Alpina B8 GT — самая мощная модель у тюнинг ателье BMW