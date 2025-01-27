З’явилися результати перших тестів відеокарт Nvidia GeForce RTX 509027.01.25
Нові огляди відеокарти GeForce RTX 5090, флагмана сімейства Nvidia Blackwell, починають надходити, і вже опубліковано результати тестів у пакеті 3DMark. Відеокарта RTX 5090 продемонструвала відмінні результати, особливо в синтетичних бенчмарках, де вона показала на 30% більше балів у порівнянні з RTX 4090. У тестах з трасуванням променів її перевага склала вражаючі 46% порівняно з попередником.
Однак, як зазначають фахівці, в іграх новинка забезпечує в середньому на 20% вищу продуктивність у порівнянні з RTX 4090. Це робить GeForce RTX 5090 чудовим вибором для тих, хто прагне максимальної продуктивності в іграх та додатках, що підтримують трасування променів.
Очікується, що у продаж GeForce RTX 5090 надійде 30 січня за рекомендованою ціною від $1999, і додаткові дані про її швидкодію будуть опубліковані найближчими днями.
Відеокарта GeForce RTX 5070 отримала графічний процесор Nvidia GB205, для якого характерна площа 263 мм і 31 млрд транзисторів. Вона оперує 6144 ядрами CUDA і оснащується 12 гігабайтами пам’яті GDDR7 зі 192-бітною шиною.
Характеристики відеокарт Nvidia GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070
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- Ядро GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300
- Площа ядра, кв. мм 750 378 378 263
- Кількість транзисторів, млн шт 92200 45600 45600 31000
- Техпроцес TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N
- Кількість ядер CUDA 21760 10752 8960 6144
- Кількість ядер RT 170 84 70 48
- Базова частота ядра, МГц 2010 2300 2300 2160
- Частота Boost, МГц 2410 2620 2450 2510
- Тип та об’єм пам’яті 32 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 12 ГБ GDDR7
- Частота пам’яті, ГГц 28 30 28 28
- Шина пам’яті, біт 512 256 256 192
- Пропускна здатність пам’яті 1792 ГБ/с 960 ГБ/сек 896 ГБ/сек 672 ГБ/сек
- Потужність, Вт 575 360 300 250
- Ціна MSRP, $ 1999999749549
- Терміни виходу 30 січня 2025 року 30 січня 2025 року лютий 2025 року лютий 2025 року
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