З’явилися результати перших тестів відеокарт Nvidia GeForce RTX 5090

Нові огляди відеокарти GeForce RTX 5090, флагмана сімейства Nvidia Blackwell, починають надходити, і вже опубліковано результати тестів у пакеті 3DMark. Відеокарта RTX 5090 продемонструвала відмінні результати, особливо в синтетичних бенчмарках, де вона показала на 30% більше балів у порівнянні з RTX 4090. У тестах з трасуванням променів її перевага склала вражаючі 46% порівняно з попередником.

Однак, як зазначають фахівці, в іграх новинка забезпечує в середньому на 20% вищу продуктивність у порівнянні з RTX 4090. Це робить GeForce RTX 5090 чудовим вибором для тих, хто прагне максимальної продуктивності в іграх та додатках, що підтримують трасування променів.

Очікується, що у продаж GeForce RTX 5090 надійде 30 січня за рекомендованою ціною від $1999, і додаткові дані про її швидкодію будуть опубліковані найближчими днями.

Відеокарта GeForce RTX 5070 отримала графічний процесор Nvidia GB205, для якого характерна площа 263 мм і 31 млрд транзисторів. Вона оперує 6144 ядрами CUDA і оснащується 12 гігабайтами пам’яті GDDR7 зі 192-бітною шиною.

Характеристики відеокарт Nvidia GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070

Ядро GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300 Площа ядра, кв. мм 750 378 378 263 Кількість транзисторів, млн шт 92200 45600 45600 31000 Техпроцес TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Кількість ядер CUDA 21760 10752 8960 6144 Кількість ядер RT 170 84 70 48 Базова частота ядра, МГц 2010 2300 2300 2160 Частота Boost, МГц 2410 2620 2450 2510 Тип та об’єм пам’яті 32 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 12 ГБ GDDR7 Частота пам’яті, ГГц 28 30 28 28 Шина пам’яті, біт 512 256 256 192 Пропускна здатність пам’яті 1792 ГБ/с 960 ГБ/сек 896 ГБ/сек 672 ГБ/сек Потужність, Вт 575 360 300 250 Ціна MSRP, $ 1999999749549 Терміни виходу 30 січня 2025 року 30 січня 2025 року лютий 2025 року лютий 2025 року

