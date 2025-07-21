После отмены роуминга в ЕС украинские операторы могут сократить количество минут и гигабайтов

После присоединения Украины к общеевропейскому роуминговому пространству «Роуминг как дома», украинские мобильные операторы готовятся скорректировать свои тарифные планы. Об этом в интервью LIGA.net сообщил президент компании «Киевстар» Александр Комаров.

По его словам, речь не идёт о повышении цен — изменения коснутся объёма услуг в пакетах. В частности, операторы могут уменьшить количество минут и гигабайтов, включённых в тариф.

«Роуминг создавался как сервис для краткосрочных поездок, — объясняет Комаров. — Но миллионы украинцев живут за границей годами и продолжают пользоваться украинскими SIM-картами. Это искажает потребление: они используют связь, как дома, и это сильно влияет на экономику тарифов.»

Он подчеркнул, что действующие правила ЕС требуют предоставлять за рубежом тот же объём услуг, что и в Украине. В условиях постоянного использования это становится нагрузкой для операторов, поэтому возможны постепенные корректировки. Большинство абонентов, по его словам, изменений не ощутят.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12150 — финальный шаг на пути к включению страны в зону свободного роуминга с ЕС. Это позволит абонентам использовать мобильную связь за рубежом без дополнительных затрат, согласно своему тарифу. Жители ЕС, в свою очередь, получат те же условия при поездках в Украину.

Напомним, в июне 2025 года Еврокомиссия предложила официально включить Украину в роуминговую зону ЕС с 1 января 2026 года. Это станет первым направлением, где Украина получит статус части внутреннего рынка Европейского Союза.