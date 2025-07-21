Після скасування роумінгу в ЄС українські оператори можуть скоротити кількість хвилин та гігабайтів

Після приєднання України до загальноєвропейського роумінгового простору “Роумінг як удома” українські мобільні оператори готуються скоригувати свої тарифні плани. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив президент компанії “Київстар” Олександр Комаров.

За його словами, не йдеться про підвищення цін — зміни торкнуться обсягу послуг у пакетах. Зокрема, оператори можуть зменшити кількість хвилин та гігабайтів, включених до тарифу.

“Роумінг створювався як сервіс для короткострокових поїздок, — пояснює Комаров. — Але мільйони українців живуть за кордоном роками і продовжують користуватися українськими SIM-картками. Це спотворює споживання: вони використовують зв’язок як вдома, і це сильно впливає на економіку тарифів.”

Він наголосив, що чинні правила ЄС вимагають надавати за кордоном той самий обсяг послуг, що й в Україні. В умовах постійного використання це стає навантаженням для операторів, тому можливі поступові коригування. Більшість абонентів, за його словами, змін не відчують.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №12150 – фінальний крок на шляху до включення країни до зони вільного роумінгу з ЄС. Це дозволить абонентам використовувати мобільний зв’язок за кордоном без додаткових витрат відповідно до свого тарифу. Жителі ЄС, у свою чергу, отримають ті самі умови під час поїздок до України.

Нагадаємо, у червні 2025 року Єврокомісія запропонувала офіційно включити Україну до роумінгової зони ЄС з 1 січня 2026 року. Це стане першим напрямом, де Україна набуде статусу частини внутрішнього ринку Європейського Союзу.