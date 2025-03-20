Портативный лазерный проектор Hisense M2 Pro имеет оптический зум, 4K и режим 240 Гц для игр

Hisense выпустила новый лазерный проектор M2 Pro под брендом Vidda. Устройство предлагает 4K-разрешение и оснащено 1.3-кратным оптическим зумом, что позволяет сохранять качество изображения при изменении масштаба.

Проектор M2 Pro доступен для предзаказа на JD.com по цене 4599 юаней (примерно $635). Он оснащен объективом Hubble с коэффициентом выброса 1.0-1.3:1, что позволяет проецировать 100-дюймовый экран с расстояния 2,2 метра. Контрастность 10 000:1 и 110% охват цветового пространства BT.2020 обеспечивают точную цветопередачу и глубокие черные оттенки.

В основе проектора лежит чипсет MediaTek MT9679, дополненный 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, что позволяет комфортно работать с приложениями и мультимедиа.

M2 Pro предлагает порт HDMI 2.1, поддержку 240 Гц и технологию ALLM для снижения задержки, что делает его подходящим для игровых консолей и ПК.

Проектор оснащен четырьмя Hi-Fi колонками с поддержкой Dolby и DTS для объемного звучания. Он сертифицирован TÜV Rheinland, что снижает уровень вредного синего света и делает просмотр более комфортным.

Дизайн устройства включает встроенную ручку для переноски и защитный кейс. Проектор поддерживает беспроводное подключение к устройствам на Android и Apple, а также может использоваться в качестве телевизионного дисплея.