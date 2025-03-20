Портативный лазерный проектор Hisense M2 Pro имеет оптический зум, 4K и режим 240 Гц для игр20.03.25
Hisense выпустила новый лазерный проектор M2 Pro под брендом Vidda. Устройство предлагает 4K-разрешение и оснащено 1.3-кратным оптическим зумом, что позволяет сохранять качество изображения при изменении масштаба.
Проектор M2 Pro доступен для предзаказа на JD.com по цене 4599 юаней (примерно $635). Он оснащен объективом Hubble с коэффициентом выброса 1.0-1.3:1, что позволяет проецировать 100-дюймовый экран с расстояния 2,2 метра. Контрастность 10 000:1 и 110% охват цветового пространства BT.2020 обеспечивают точную цветопередачу и глубокие черные оттенки.
В основе проектора лежит чипсет MediaTek MT9679, дополненный 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, что позволяет комфортно работать с приложениями и мультимедиа.
M2 Pro предлагает порт HDMI 2.1, поддержку 240 Гц и технологию ALLM для снижения задержки, что делает его подходящим для игровых консолей и ПК.
Проектор оснащен четырьмя Hi-Fi колонками с поддержкой Dolby и DTS для объемного звучания. Он сертифицирован TÜV Rheinland, что снижает уровень вредного синего света и делает просмотр более комфортным.
Дизайн устройства включает встроенную ручку для переноски и защитный кейс. Проектор поддерживает беспроводное подключение к устройствам на Android и Apple, а также может использоваться в качестве телевизионного дисплея.
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Портативный лазерный проектор Hisense M2 Pro имеет оптический зум, 4K и режим 240 Гц для игр проектор
Hisense выпустила новый лазерный проектор M2 Pro под брендом Vidda. Устройство предлагает 4K-разрешение и оснащено 1.3-кратным оптическим зумом, что позволяет сохранять качество изображения при изменении масштаба.
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