Портативний лазерний проектор Hisense M2 Pro має оптичний зум, 4K та режим 240 Гц для ігор

Hisense випустила новий лазерний проектор M2 Pro під брендом Vidda. Пристрій пропонує 4K-роздільна здатність та оснащений 1.3-кратним оптичним зумом, що дозволяє зберігати якість зображення при зміні масштабу.

Проектор M2 Pro доступний для замовлення на JD.com за ціною 4599 юанів (приблизно $635). Він оснащений об’єктивом Hubble з коефіцієнтом викиду 1.0-1.3:1, що дозволяє проектувати 100-дюймовий екран із відстані 2,2 метра. Контрастність 10 000:1 і 110% охоплення колірного простору BT.2020 забезпечують точну передачу кольору і глибокі чорні відтінки.

В основі проектора лежить чіпсет MediaTek MT9679, доповнений 4 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті, що дозволяє комфортно працювати з додатками та мультимедіа.

M2 Pro пропонує порт HDMI 2.1, підтримку 240 Гц та технологію ALLM для зниження затримки, що робить його придатним для ігрових консолей та ПК.

Проектор оснащений чотирма Hi-Fi колонками із підтримкою Dolby та DTS для об’ємного звучання. Він сертифікований TÜV Rheinland, що знижує рівень шкідливого синього світла та робить перегляд комфортнішим.

Дизайн пристрою включає вбудовану ручку для перенесення та захисний кейс. Проектор підтримує бездротове підключення до пристроїв на Android та Apple, а також може використовуватися як телевізійний дисплей.