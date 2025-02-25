Портативный холодильник Anker Solix EverFrost 2 совместим с iOS-девайсами25.02.25
Anker представила новый портативный холодильник Solix EverFrost 2, разработанный для использования на открытом воздухе. Новинка дебютировала на выставке CES 2025 и получила увеличенную батарею, улучшенную систему охлаждения и поддержку iOS.
Anker EverFrost 2 использует воздушное охлаждение FrostFlow 360°, которое позволяет снизить температуру с 25°C до 0°C всего за 15 минут. Диапазон рабочих температур варьируется от -20°C до 20°C, что делает его пригодным как для замороженных, так и для свежих продуктов. Встроенный аккумулятор LiFePO4 емкостью 288 Втч обеспечивает до 52 часов автономной работы. При установке второй батареи время увеличивается до 104 часов.
Зарядка аккумулятора возможна через сеть переменного тока, USB-C, автомобильные розетки или солнечную панель мощностью 100 Вт. Помимо охлаждения, устройство можно использовать для зарядки гаджетов. EverFrost 2 оснащен прочными колесами, выдвижной ручкой и откидным поддоном. Имеется защита от влаги по стандарту IPX3 и возможность дистанционного контроля температуры через приложение для iOS.
Модель поступит в продажу в США в трех вариантах: 23 литра за $799.99, 40 литров за $899.99 и 58 литров за $1,099.99.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Нам представилась возможность одними из первых рассказать про смартфон Oppo Reno13 Pro – представителя среднего высокого класса с хорошей производительностью, неплохими камерами и новыми алгоритмами обработки фото.
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Портативный холодильник Anker Solix EverFrost 2 совместим с iOS-девайсами умный дом
Anker EverFrost 2 использует воздушное охлаждение FrostFlow 360°, которое позволяет снизить температуру с 25°C до 0°C всего за 15 минут.
Обновленный ударный дрон Bayraktar TB2T-AI имеет искусственный интеллект война дрон искусственный интеллект
Baykar представила новую модификацию беспилотника Bayraktar TB2, получившую обозначение TB2T-AI. Основными изменениями стали турбовинтовой двигатель и бортовой искусственный интеллект
Meta добавляет в Instagram все больше функций мессенджера
Oppo Watch X2 имеют 1,5-дюймовий LTPO AMOLED
Ink Console — портативная консоль с E Ink для текстовых игр
Рейтинг самых популярных цветов автомобилей в 2024 году
YouTube исполнилось 20 лет
DJI Osmo Mobile 7 и Osmo Mobile 7P имеют магнитное крепление и отслеживают объекты съемки