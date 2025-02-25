Портативный холодильник Anker Solix EverFrost 2 совместим с iOS-девайсами

Anker представила новый портативный холодильник Solix EverFrost 2, разработанный для использования на открытом воздухе. Новинка дебютировала на выставке CES 2025 и получила увеличенную батарею, улучшенную систему охлаждения и поддержку iOS.

Anker EverFrost 2 использует воздушное охлаждение FrostFlow 360°, которое позволяет снизить температуру с 25°C до 0°C всего за 15 минут. Диапазон рабочих температур варьируется от -20°C до 20°C, что делает его пригодным как для замороженных, так и для свежих продуктов. Встроенный аккумулятор LiFePO4 емкостью 288 Втч обеспечивает до 52 часов автономной работы. При установке второй батареи время увеличивается до 104 часов.

Зарядка аккумулятора возможна через сеть переменного тока, USB-C, автомобильные розетки или солнечную панель мощностью 100 Вт. Помимо охлаждения, устройство можно использовать для зарядки гаджетов. EverFrost 2 оснащен прочными колесами, выдвижной ручкой и откидным поддоном. Имеется защита от влаги по стандарту IPX3 и возможность дистанционного контроля температуры через приложение для iOS.

Модель поступит в продажу в США в трех вариантах: 23 литра за $799.99, 40 литров за $899.99 и 58 литров за $1,099.99.