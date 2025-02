Портативний холодильник Anker Solix EverFrost 2 працює з iOS

Anker представила новий портативний холодильник Solix EverFrost 2, розроблений для використання на свіжому повітрі. Новинка дебютувала на виставці CES 2025 та отримала збільшену батарею, покращену систему охолодження та підтримку iOS.

Anker EverFrost 2 використовує повітряне охолодження FrostFlow 360 °, яке дозволяє знизити температуру з 25 ° C до 0 ° C всього за 15 хвилин. Діапазон робочих температур варіюється від -20 ° C до 20 ° C, що робить його придатним як для заморожених, так і для свіжих продуктів. Вбудований акумулятор LiFePO4 ємністю 288 Втч забезпечує до 52 годин автономної роботи. Під час встановлення другої батареї час збільшується до 104 годин.

Заряджання акумулятора можливе через мережу змінного струму, USB-C, автомобільні розетки або сонячну панель потужністю 100 Вт. Крім охолодження, пристрій можна використовувати для заряджання гаджетів. EverFrost 2 оснащений міцними колесами, висувною ручкою та відкидним піддоном. Є захист від вологи за стандартом IPX3 та можливість дистанційного контролю температури через програму для iOS.



Модель надійде у продаж у США у трьох варіантах: 23 літри за $799.99, 40 літрів за $899.99 та 58 літрів за $1,099.99.

