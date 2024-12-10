Портативные Windows-консоли MSI Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ оценили от $80010.12.24
MSI анонсировала обновленные портативные игровые консоли Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+, которые получили улучшенные характеристики и новые функции. Устройства оснащены процессорами Intel Core Ultra 7 258V, увеличенной оперативной памятью (32 ГБ LPDDR5x-8533) и поддержкой технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Новинка также имеет два порта Thunderbolt 4, что делает консоли пригодными для использования как мини-ПК с поддержкой AI Copilot+.
Особенности MSI Claw 8 AI+
Claw 8 AI+ предлагает 8-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1920×1200, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит. Устройство оснащено графическим процессором Intel Arc 140V и SSD объемом до 1 ТБ. Батарея емкостью 80 Втч обеспечивает продолжительную автономную работу.
Особенности MSI Claw 7 AI+
Младшая модель Claw 7 AI+ получила 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080, аналогичными характеристиками графики и оперативной памяти, а также SSD объемом 512 ГБ. Емкость батареи составляет 53 Втч, что делает ее более компактным вариантом.
Консоли оборудованы системой охлаждения Cooler Boost HyperFlow с двумя вентиляторами и тепловыми трубками, что предотвращает перегрев во время длительных игровых сессий. Операционная система Windows 11 поддерживает интеграцию с AI Copilot+, а также VRR для оптимизации игрового процесса.
Claw 7 AI+ поступит в продажу 1 декабря 2024 года по цене $800, а Claw 8 AI+ станет доступной с 25 декабря по цене $900.
Компания Valve анонсировала ограниченную версию своей портативной игровой консоли Steam Deck OLED, выполненную в белом цвете.
С 18 ноября новый вариант консоли станет доступен для покупки по цене $679. Модель с белым корпусом оснащена 1 ТБ встроенной памяти, и ее технические характеристики полностью совпадают с аналогичной версией в черном цвете с OLED-экраном.В комплект также входит белый чехол и микрофибровая салфетка для ухода за устройством.
Steam Deck OLED: White Edition будет доступна в странах и регионах, где уже продаются стандартные модели консоли от Valve.
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Портативные Windows-консоли MSI Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ оценили от $800 MSI консоль
MSI анонсировала обновленные портативные игровые консоли Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+, которые получили улучшенные характеристики и новые функции. Устройства оснащены процессорами Intel Core Ultra 7 258V, увеличенной оперативной памятью (32 ГБ LPDDR5x-8533)
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