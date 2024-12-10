Портативні Windows-консолі MSI Claw 8 AI+ та Claw 7 AI+ оцінили від $80010.12.24
MSI анонсувала оновлені портативні ігрові консолі Claw 8 AI+ та Claw 7 AI+, які отримали покращені характеристики та нові функції. Пристрої оснащені процесорами Intel Core Ultra 7 258V, збільшеною оперативною пам’яттю (32 ГБ LPDDR5x-8533) та підтримкою технологій Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Новинка також має два порти Thunderbolt 4, що робить консолі придатними для використання як міні-ПК із підтримкою AI Copilot+.
Особливості MSI Claw 8 AI+
Claw 8 AI+ пропонує 8-дюймовий сенсорний IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920×1200, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 500 нит. Пристрій оснащений графічним процесором Intel Arc 140V та SSD об’ємом до 1 ТБ. Батарея ємністю 80 Втч забезпечує тривалу автономну роботу.
Особливості MSI Claw 7 AI+
Молодша модель Claw 7 AI+ отримала 7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920×1080, аналогічними характеристиками графіки та оперативної пам’яті, а також SSD об’ємом 512 ГБ. Місткість батареї становить 53 Втч, що робить її більш компактним варіантом.
Консолі обладнані системою охолодження Cooler Boost HyperFlow з двома вентиляторами та тепловими трубками, що запобігає перегріву під час тривалих ігрових сесій. Операційна система Windows 11 підтримує інтеграцію з AI Copilot+ та VRR для оптимізації ігрового процесу.
Claw 7 AI+ надійде у продаж 1 грудня 2024 року за ціною $800, а Claw 8 AI+ стане доступною з 25 грудня за ціною $900.
Компанія Valve анонсувала обмежену версію своєї портативної ігрової консолі Steam Deck OLED, виконану у білому кольорі.
З 18 листопада новий варіант консолі стане доступним для покупки за ціною $679. Модель з білим корпусом оснащена 1 ТБ вбудованої пам’яті, і її технічні характеристики повністю збігаються з аналогічною версією в чорному кольорі з OLED-екраном. oled-vypushhena-v-belom-korpuse-ogranichennym-tirazhom/”>У комплект також входить білий чохол та мікрофіброва серветка для догляду за пристроєм.
Steam Deck OLED: White Edition буде доступна у країнах та регіонах, де вже продаються стандартні моделі консолі від Valve.
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Портативні Windows-консолі MSI Claw 8 AI+ та Claw 7 AI+ оцінили від $800 MSI консоль
MSI анонсувала оновлені портативні ігрові консолі Claw 8 AI+ та Claw 7 AI+, які отримали покращені характеристики та нові функції. Пристрої оснащені процесорами Intel Core Ultra 7 258V, збільшеною оперативною пам’яттю (32 ГБ LPDDR5x-8533)
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