Портативні Windows-консолі MSI Claw 8 AI+ та Claw 7 AI+ оцінили від $800

MSI анонсувала оновлені портативні ігрові консолі Claw 8 AI+ та Claw 7 AI+, які отримали покращені характеристики та нові функції. Пристрої оснащені процесорами Intel Core Ultra 7 258V, збільшеною оперативною пам’яттю (32 ГБ LPDDR5x-8533) та підтримкою технологій Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Новинка також має два порти Thunderbolt 4, що робить консолі придатними для використання як міні-ПК із підтримкою AI Copilot+.

Особливості MSI Claw 8 AI+

Claw 8 AI+ пропонує 8-дюймовий сенсорний IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920×1200, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 500 нит. Пристрій оснащений графічним процесором Intel Arc 140V та SSD об’ємом до 1 ТБ. Батарея ємністю 80 Втч забезпечує тривалу автономну роботу.

Особливості MSI Claw 7 AI+

Молодша модель Claw 7 AI+ отримала 7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920×1080, аналогічними характеристиками графіки та оперативної пам’яті, а також SSD об’ємом 512 ГБ. Місткість батареї становить 53 Втч, що робить її більш компактним варіантом.

Консолі обладнані системою охолодження Cooler Boost HyperFlow з двома вентиляторами та тепловими трубками, що запобігає перегріву під час тривалих ігрових сесій. Операційна система Windows 11 підтримує інтеграцію з AI Copilot+ та VRR для оптимізації ігрового процесу.

Claw 7 AI+ надійде у продаж 1 грудня 2024 року за ціною $800, а Claw 8 AI+ стане доступною з 25 грудня за ціною $900.



Компанія Valve анонсувала обмежену версію своєї портативної ігрової консолі Steam Deck OLED, виконану у білому кольорі.

З 18 листопада новий варіант консолі стане доступним для покупки за ціною $679. Модель з білим корпусом оснащена 1 ТБ вбудованої пам’яті, і її технічні характеристики повністю збігаються з аналогічною версією в чорному кольорі з OLED-екраном. oled-vypushhena-v-belom-korpuse-ogranichennym-tirazhom/”> У комплект також входить білий чохол та мікрофіброва серветка для догляду за пристроєм.

Steam Deck OLED: White Edition буде доступна у країнах та регіонах, де вже продаються стандартні моделі консолі від Valve.