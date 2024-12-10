09.12.24
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001): лід та потужність
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Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001)

Acer Nitro V 14 ANV14-61 виглядає елегантно, незважаючи на ігрову приналежність. Хороший екран, процесор та відеокарта достатньої продуктивності. Що ще у ньому цікавого?