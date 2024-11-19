Портативная консоль Steam Deck OLED выпущена в белом корпусе ограниченным тиражом19.11.24
Компания Valve анонсировала ограниченную версию своей портативной игровой консоли Steam Deck OLED, выполненную в белом цвете.
С 18 ноября новый вариант консоли станет доступен для покупки по цене $679. Модель с белым корпусом оснащена 1 ТБ встроенной памяти, и ее технические характеристики полностью совпадают с аналогичной версией в черном цвете с OLED-экраном. В комплект также входит белый чехол и микрофибровая салфетка для ухода за устройством.
Steam Deck OLED: White Edition будет доступна в странах и регионах, где уже продаются стандартные модели консоли от Valve.
Steam Deck стала успешным продуктом компании Valve, так как позволяет играть как в инди-проекты, так и в крупные AAA-игры, такие как Red Dead Redemption 2, в портативном формате в любом месте. Портативная консоль была выпущена в феврале 2022 года, и за два года библиотека совместимых с устройством игр значительно расширилась.
В настоящее время существует более 14 тысяч игр, которые совместимы со Steam Deck. Из них 4 604 имеют статус «проверено», что означает, что эти игры работают без дополнительных настроек. Еще 9 406 игр имеют статус «можно играть», что подразумевает, что для комфортной игры может потребоваться небольшая настройка.
Также стоит отметить, что 3 920 игр из каталога Steam не поддерживают Steam Deck, и, вероятно, не будут работать на этом устройстве. Проверить список игр, которые поддерживают Steam Deck, можно на специальной странице в Steam или на сайте SteamDB.
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Портативная консоль Steam Deck OLED выпущена в белом корпусе ограниченным тиражомSteam Valve консоль
Компания Valve анонсировала ограниченную версию своей портативной игровой консоли Steam Deck OLED, выполненную в белом цвете.
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