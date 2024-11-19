Портативна консоль Steam Deck OLED випущена у білому корпусі обмеженим тиражем19.11.24
Компанія Valve анонсувала обмежену версію своєї портативної ігрової консолі Steam Deck OLED, виконану у білому кольорі.
З 18 листопада новий варіант консолі стане доступним для покупки за ціною $679. Модель з білим корпусом оснащена 1 ТБ вбудованої пам’яті, і її технічні характеристики повністю збігаються з аналогічною версією чорного кольору з OLED-екраном. У комплект також входить білий чохол та мікрофіброва серветка для догляду за пристроєм.
Steam Deck OLED: White Edition буде доступна у країнах та регіонах, де вже продаються стандартні моделі консолі від Valve.
Steam Deck стала успішним продуктом компанії Valve, оскільки дозволяє грати як в інді-проекти, так і великі AAA-ігри, такі як Red Dead Redemption 2, в портативному форматі в будь-якому місці. Портативна консоль була випущена в лютому 2022 року, і за два роки бібліотека сумісних із влаштуванням ігор значно розширилася.
В даний час існує понад 14 тисяч ігор, які сумісні зі Steam Deck. З них 4604 мають статус «перевірено», що означає, що ці ігри працюють без додаткових налаштувань. Ще 9406 ігор мають статус «можна грати», що передбачає, що для комфортної гри може знадобитися невелика настройка.
Також варто відзначити, що 3920 ігор з каталогу Steam не підтримують Steam Deck, і, ймовірно, не працюватимуть на цьому пристрої. Перевірити список ігор, які підтримують Steam Deck, можна на спеціальній сторінці Steam або на сайті SteamDB.
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Портативна консоль Steam Deck OLED випущена у білому корпусі обмеженим тиражемSteam Valve консоль
Компанія Valve анонсувала обмежену версію своєї портативної ігрової консолі Steam Deck OLED, виконану у білому кольорі.
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