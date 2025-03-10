Половина пользователей Steam выбирают китайский язык

Согласно последнему отчету Steam, пользователи, выбирающие упрощенный китайский язык, теперь составляют более 50% от всей аудитории платформы.

Рост доли китайских игроков частично объясняется празднованием Китайского Нового года, которое традиционно увеличивает активность в Steam. Однако в этом году прирост оказался значительно выше, чем в предыдущем.

На динамику также повлиял успех китайских игр. В их числе — ожидаемый экшен Black Myth: Wukong и демо Mecha Break, получившие большой отклик во время Steam Next Fest. Кроме того, внимание игроков привлекли проекты NetEase, такие как Marvel Rivals, а также предстоящий релиз Monster Hunter Wilds.

Китайские разработчики продолжают наращивать свое влияние на мировом игровом рынке, что отражается и в изменении аудитории Steam.