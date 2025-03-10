Половина користувачів Steam вибирають китайську мову10.03.25
Згідно з останнім звітом Steam, користувачі, які обирають спрощену китайську мову, тепер становлять понад 50% усієї аудиторії платформи.
Зростання частки китайських гравців частково пояснюється святкуванням Китайського Нового року, яке традиційно збільшує активність у Steam. Однак цього року приріст виявився значно вищим, ніж у попередньому.
На динаміку також вплинув успіх китайських ігор. Серед них – очікуваний екшен Black Myth: Wukong і демо Mecha Break, які отримали великий відгук під час Steam Next Fest. Крім того, увагу гравців привернули проекти NetEase, такі як Marvel Rivals, а також майбутній реліз Monster Hunter Wilds.
Китайські розробники продовжують нарощувати свій вплив на світовому ігровому ринку, що відображається у зміні аудиторії Steam.
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