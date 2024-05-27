Полноразмерные наушники Baseus Bass 35 Max с автономностью до 65 часов стоят $1727.05.24
Baseus анонсировала новые беспроводные наушники Baseus Bass 35 Max. Эти наушники весят 234.5 грамма и оснащены Bluetooth 5.3, обеспечивающим стабильное соединение. Внутри установлены 40-мм динамические драйверы, поддерживающие 360-градусное звучание, что должно обеспечивать качественное и объемное звуковое восприятие.
Одной из ключевых особенностей Baseus Bass 35 Max является система подавления шумов во время звонков, за работу которой отвечают два микрофона. Это обеспечивает более четкое и разборчивое звучание голоса при общении.
Наушники оснащены аккумулятором емкостью 600 мАч, который обеспечивает до 65 часов работы на одном заряде. Зарядка осуществляется через порт USB-C и занимает примерно 2 часа. Модель отличается доступной ценой — всего $17.
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Полноразмерные наушники Baseus Bass 35 Max с автономностью до 65 часов стоят $17Bluetooth наушники
Одной из ключевых особенностей Baseus Bass 35 Max является система подавления шумов во время звонков, за работу которой отвечают два микрофона. Это обеспечивает более четкое и разборчивое звучание голоса при общении.
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