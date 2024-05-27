Повнорозмірні навушники Baseus Bass 35 Max з автономністю до 65 годин коштують $1727.05.24
Baseus анонсувала нові бездротові навушники Baseus Bass 35 Max. Ці навушники важать 234.5 грама та оснащені Bluetooth 5.3, що забезпечує стабільне з’єднання. Усередині встановлені 40-мм динамічні драйвери, що підтримують 360-градусне звучання, що має забезпечувати якісне та об’ємне звукове сприйняття.
Однією з ключових особливостей Baseus Bass 35 Max є система придушення шумів під час дзвінків, за роботу якої відповідають два мікрофони. Це забезпечує більш чітке та розбірливе звучання голосу під час спілкування.
Навушники оснащені акумулятором ємністю 600 мАг, який забезпечує до 65 годин роботи на одному заряді. Заряджання здійснюється через порт USB-C і займає приблизно 2 години. Модель відрізняється доступною ціною — лише $17.
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Повнорозмірні навушники Baseus Bass 35 Max з автономністю до 65 годин коштують $17Bluetooth навушники
Однією з ключових особливостей Baseus Bass 35 Max є система придушення шумів під час дзвінків, за роботу якої відповідають два мікрофони. Це забезпечує більш чітке та розбірливе звучання голосу під час спілкування.
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