Подписка Twitch станет дороже с 1 июля 2024 года06.06.24
В условиях глобальной инфляции даже такие платформы, как Twitch, вынуждены корректировать свои цены. Уже с 11 июля стоимость подписки и подарков на Twitch заметно увеличится более чем в 30 странах, включая Канаду, Новую Зеландию, США и большинство стран Европы.
В США цена подписки, которая сейчас составляет $5, вырастет на 20% и будет стоить $6. Это изменение повлияет на пользователей и стримеров, так как стоимость подписки повысится.
Twitch заверяет, что стримеры продолжат получать свою долю дохода в соответствии с текущими условиями программы Plus, которые варьируются от 50% до 70% в зависимости от уровня. Такое повышение цен, по мнению компании, позволит стримерам зарабатывать больше денег, что должно положительно отразиться на их доходах и мотивации.
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
Подписка Twitch станет дороже с 1 июля 2024 годабизнес видео социальные сети
В США цена подписки, которая сейчас составляет $5, вырастет на 20% и будет стоить $6. Это изменение повлияет на пользователей и стримеров, так как стоимость подписки повысится.
Украинский ударный БПЛА Pegasus Arms 25 со скоростью полета до 120 км/ч может бороться с РЕБвойна дрон разработка события в Украине
Украинская компания Pegasus Arms представила новый ударный беспилотник для Вооруженных сил Украины под названием Pegasus Arms 25.