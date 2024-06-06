Подписка Twitch станет дороже с 1 июля 2024 года

В условиях глобальной инфляции даже такие платформы, как Twitch, вынуждены корректировать свои цены. Уже с 11 июля стоимость подписки и подарков на Twitch заметно увеличится более чем в 30 странах, включая Канаду, Новую Зеландию, США и большинство стран Европы.

В США цена подписки, которая сейчас составляет $5, вырастет на 20% и будет стоить $6. Это изменение повлияет на пользователей и стримеров, так как стоимость подписки повысится.

Twitch заверяет, что стримеры продолжат получать свою долю дохода в соответствии с текущими условиями программы Plus, которые варьируются от 50% до 70% в зависимости от уровня. Такое повышение цен, по мнению компании, позволит стримерам зарабатывать больше денег, что должно положительно отразиться на их доходах и мотивации.