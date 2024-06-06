Передплата Twitch стане дорожчою з 1 липня 2024 року

В умовах глобальної інфляції навіть такі платформи як Twitch змушені коригувати свої ціни. Вже з 11 липня вартість підписки та подарунків на Twitch помітно збільшиться більш ніж у 30 країнах, включаючи Канаду, Нову Зеландію, США та більшість країн Європи.

У США ціна підписки, яка зараз становить $5, зросте на 20% і коштуватиме $6. Ця зміна вплине на користувачів та стримерів, оскільки вартість підписки підвищиться.

Twitch запевняє, що стримери продовжать отримувати свою частку доходу відповідно до поточних умов програми Plus, які варіюються від 50% до 70% залежно від рівня. Таке підвищення цін, на думку компанії, дозволить стримерам заробляти більше грошей, що має позитивно позначитися на їхніх доходах та мотивації.