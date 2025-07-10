Ploopy Knob — высокоточный контроллер для прокрутки на ПК

Канадская компания Ploopy выпустила новый инструмент — Ploopy Knob, миниатюрный энкодер, предназначенный для точного управления параметрами в профессиональных приложениях. Устройство ориентировано на разработчиков, дизайнеров, музыкантов и энтузиастов, которым важна высокая точность при работе.

В основе устройства лежит магнитный энкодер AS5600 с разрешением 12 бит и точностью 0,088° — это даёт до 4096 дискретных шагов на полный оборот. Такая точность полезна для задач, где важна плавная и контролируемая регулировка, например, в аудио-, видео- и 3D-редакторах.

Контроллер построен на микросхеме RP2040 (125 МГц) и работает под управлением прошивки QMK, которая позволяет перепрограммировать любые функции — от управления громкостью и прокруткой до запуска макросов и сложных команд.

Knob совместим с Windows, Linux и macOS, хотя на macOS отсутствует поддержка высокоточной прокрутки из-за ограничений USB-драйвера операционной системы.

Дизайн и конструкция

Корпус устройства напечатан на 3D-принтере, что позволяет легко модифицировать форму, заменить элементы и адаптировать контроллер под собственные нужды. В конструкции используется подшипник 6705ZZ, обеспечивающий плавное вращение и чёткую тактильную отдачу без люфтов.

Устройство весит всего 31 грамм, а его габариты составляют 56×17 мм, так что Knob легко помещается на столе и подходит для мобильного использования.

Все исходные материалы — схемы, прошивка, 3D-модели — доступны на GitHub компании. Стоимость Ploopy Knob — 49,99 канадских долларов (примерно 36–37 долларов США). Устройство уже доступно для предзаказа на официальном сайте Ploopy.