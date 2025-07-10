Ploopy Knob — высокоточный контроллер для прокрутки на ПК10.07.25
Канадская компания Ploopy выпустила новый инструмент — Ploopy Knob, миниатюрный энкодер, предназначенный для точного управления параметрами в профессиональных приложениях. Устройство ориентировано на разработчиков, дизайнеров, музыкантов и энтузиастов, которым важна высокая точность при работе.
В основе устройства лежит магнитный энкодер AS5600 с разрешением 12 бит и точностью 0,088° — это даёт до 4096 дискретных шагов на полный оборот. Такая точность полезна для задач, где важна плавная и контролируемая регулировка, например, в аудио-, видео- и 3D-редакторах.
Контроллер построен на микросхеме RP2040 (125 МГц) и работает под управлением прошивки QMK, которая позволяет перепрограммировать любые функции — от управления громкостью и прокруткой до запуска макросов и сложных команд.
Knob совместим с Windows, Linux и macOS, хотя на macOS отсутствует поддержка высокоточной прокрутки из-за ограничений USB-драйвера операционной системы.
Дизайн и конструкция
Корпус устройства напечатан на 3D-принтере, что позволяет легко модифицировать форму, заменить элементы и адаптировать контроллер под собственные нужды. В конструкции используется подшипник 6705ZZ, обеспечивающий плавное вращение и чёткую тактильную отдачу без люфтов.
Устройство весит всего 31 грамм, а его габариты составляют 56×17 мм, так что Knob легко помещается на столе и подходит для мобильного использования.
Все исходные материалы — схемы, прошивка, 3D-модели — доступны на GitHub компании. Стоимость Ploopy Knob — 49,99 канадских долларов (примерно 36–37 долларов США). Устройство уже доступно для предзаказа на официальном сайте Ploopy.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Новый планшет Oppo Pad SE отличается качественным экраном и большим аккумулятором. Он удобен как при домашнем использовании так и в путешествиях. Расскажем подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Ploopy Knob — высокоточный контроллер для прокрутки на ПК компьютер
Ploopy Knob — миниатюрный энкодер предназначенный для точного управления параметрами в профессиональных приложениях
Samsung Galaxy Flip7 получил экрану на всю внешнюю крышку корпуса Samsung смартфон события в мире
Samsung Galaxy Flip7 оснастили самым большим внешним экраном в серии — 4,1-дюймовым Super AMOLED-дисплеем
Ploopy Knob — высокоточный контроллер для прокрутки на ПК
Samsung Galaxy Flip7 получил экрану на всю внешнюю крышку корпуса
Доходы Apple от App Store растут, но игры больше не доминируют
Проекторы Sony Bravia поддерживают 4K и 120 FPS
Смартфон Moto G100 Pro с OLED дисплеем и большой батарей стоит $195
Bentley сменила дизайн эмблемы в пятый раз за всю историю
Bluetooth-колонка Marshall Middleton II имеет автономность 30 часов
NVIDIA обошла Apple и Microsoft по капитализации
DJI FlyCart 100 — грузовой дрон с грузоподъемностью 80 кг за $12 500