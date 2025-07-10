Ploopy Knob – високоточний контролер для прокручування на ПК

Канадська компанія Ploopy випустила новий інструмент — Ploopy Knob, мініатюрний енкодер, призначений для точного керування параметрами у професійних програмах. Пристрій орієнтований на розробників, дизайнерів, музикантів та ентузіастів, яким важлива висока точність під час роботи.

В основі пристрою лежить магнітний енкодер AS5600 з роздільною здатністю 12 біт і точністю 0,088 ° – це дає до 4096 дискретних кроків на повний оборот. Така точність корисна для завдань, де важливе плавне та контрольоване регулювання, наприклад, в аудіо-, відео- та 3D-редакторах.

Контролер побудований на мікросхемі RP2040 (125 МГц) і працює під керуванням прошивки QMK, яка дозволяє перепрограмувати будь-які функції – від керування гучністю та прокручуванням до запуску макросів і складних команд.

Knob сумісний з Windows, Linux та macOS, хоча на macOS відсутня підтримка високоточного прокручування через обмеження USB-драйвера операційної системи.

Дизайн та конструкція

Корпус пристрою надруковано на 3D-принтері, що дозволяє легко модифікувати форму, замінити елементи та адаптувати контролер під власні потреби. У конструкції використовується підшипник 6705ZZ, що забезпечує плавне обертання та чітку тактильну віддачу без люфтів.

Пристрій важить лише 31 грам, а його габарити становлять 56×17 мм, так що Knob легко вміщується на столі та підходить для мобільного використання.

Всі вихідні матеріали – схеми, прошивка, 3D-моделі – доступні на GitHub компанії. Вартість Ploopy Knob – 49,99 канадських доларів (приблизно 36-37 доларів США). Пристрій вже доступний для замовлення на офіційному сайті Ploopy.