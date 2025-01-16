Платформа Phison E28 для NVMe-накопителей PCIe 5.0 обеспечивает скорость до 14,5 ГБ/с

На выставке CES 2025 компания Phison представила новый SSD-контроллер PS5028-E28, который стал самой быстрой платформой для NVMe-накопителей с интерфейсом PCI Express 5.0 x4 в ассортименте тайваньского производителя. По утверждениям компании, устройства, основанные на этом контроллере, смогут достигать скоростей чтения и записи до 14,5 Гбайт/с.

Контроллер Phison PS5028-E28 изготавливается по 6-нм техпроцессу на мощностях TSMC и работает с флэш-памятью в восьмиканальном режиме. Платформа поддерживает чипы с пропускной способностью до 4200 МТ/с и позволяет создавать накопители емкостью до 32 Тбайт. Максимальная производительность при работе с случайными блоками составляет около 3 миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOPS), а среднее энергопотребление контроллера — 8,5 Вт. Ожидаемая дата выпуска накопителей на базе этой платформы пока не раскрыта.

Кроме того, компания Phison поделилась, что её платформа E31T послужила основой для создания NVMe-накопителей Crucial P510. Эти устройства, ориентированные на мейнстрим-сегмент, поддерживают PCIe 5.0 и предлагают скорости чтения до 11 Гбайт/с и записи до 9,5 Гбайт/с. Платформа Phison E31T отличается хорошей энергоэффективностью, благодаря чему накопители на её основе могут работать без необходимости в дополнительном охлаждении.