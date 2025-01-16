Платформа Phison E28 для NVMe-накопичувачів PCIe 5.0 забезпечує швидкість до 14,5 ГБ/с16.01.25
На виставці CES 2025 компанія Phison представила новий SSD-контролер PS5028-E28, який став найшвидшою платформою для NVMe-накопичувачів з інтерфейсом PCI Express 5.0 x4 в асортименті виробника тайваня. За твердженнями компанії, пристрої, засновані на цьому контролері, зможуть досягати швидкостей читання та запису до 14,5 Гбайт/с.
Контролер Phison PS5028-E28 виготовляється по 6-нм техпроцесу на потужностях TSMC і працює з флеш-пам’яттю у восьмиканальному режимі. Платформа підтримує чіпи з пропускною здатністю до 4200 МТ/с та дозволяє створювати накопичувачі ємністю до 32 Тбайт. Максимальна продуктивність під час роботи з випадковими блоками становить близько 3 мільйонів операцій введення-виведення в секунду (IOPS), а середнє енергоспоживання контролера – 8,5 Вт. Очікувану дату випуску накопичувачів на базі цієї платформи поки не розкрито.
Крім того, компанія Phison поділилася, що її платформа E31T стала основою для створення NVMe-накопичувачів Crucial P510. Ці пристрої, орієнтовані на мейнстрім-сегмент, підтримують PCIe 5.0 та пропонують швидкості читання до 11 Гбайт/с та записи до 9,5 Гбайт/с. Платформа Phison E31T відрізняється гарною енергоефективністю, завдяки чому накопичувачі на її основі можуть працювати без необхідності додаткового охолодження.
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