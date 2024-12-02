Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) с дисплеем 2,8K 144 Гц оснащен аккумулятором 10100 мАч

Huawei представила новый флагманский планшет MatePad Pro 13.2 (2025), который предлагает увеличенный дисплей и значительно улучшенную производительность. Устройство оснащено 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц, обеспечивающим яркие цвета и высокую детализацию. Соотношение экрана к корпусу составляет впечатляющие 94%, благодаря минимальным рамкам.

Планшет поддерживает стилус M-Pencil третьего поколения, который идеально подходит для творческих задач. Система Fangtian Painting Engine 2.0 позволяет создавать рисунки на холсте разрешением до 8K. MatePad Pro 13.2 оснащен аккумулятором емкостью 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, что позволяет зарядить устройство до 85% всего за 40 минут.

Камеры устройства включают основную 13 МП, широкоугольную 8 МП и фронтальную 16 Мпикс для видеосвязи. Планшет оснащен возможностями подключения, такими как Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS и двойная спутниковая связь, что делает его удобным для работы в отдаленных районах. Цены на MatePad Pro 13.2 варьируются от 5199 юаней (около 718 долларов) за базовую конфигурацию до 10 599 юаней (около 1464 долларов) за топовую.

Huawei представила новый смартфон Enjoy 70 Pro, получивший дизайн, похожий на флагманы серии Mate 50. Аппарат оснащен 6,7-дюймовым плоским LCD-дисплеем с разрешением FHD+. Частота обновления экрана не раскрыта, однако предполагается, что это может быть 60 Гц или 90 Гц.

Huawei Enjoy 70 Pro работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680, в комплекте с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ. Enjoy 70 Pro работает под управлением своей операционной системы HarmonyOS.

Основная камера имеет разрешение 108+2 Мпикс, а фронтальная – 8 Мпикс. Смартфон оборудован Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 и портом USB-C (USB 2.0). В устройстве установлена батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. С начала января его можно будет приобрести в Китае по цене от $200.