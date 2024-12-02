Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) з дисплеєм 2,8K 144 Гц оснащений акумулятором 10100 мАг02.12.24
Huawei представила новий флагманський планшет MatePad Pro 13.2 (2025), який пропонує збільшений дисплей та значно покращену продуктивність. Пристрій оснащений 13,2-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2,8K та частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує яскраві кольори та високу деталізацію. Співвідношення екрану до корпусу становить вражаючі 94% завдяки мінімальним рамкам.
Планшет підтримує стілус M-Pencil третього покоління, який ідеально підходить для творчих завдань. Система Fangtian Painting Engine 2.0 дозволяє створювати малюнки на полотні з роздільною здатністю до 8K. MatePad Pro 13.2 оснащений акумулятором ємністю 10 100 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 100 Вт, що дозволяє зарядити пристрій до 85% всього за 40 хвилин.
Камери пристрою включають основну 13 МП, ширококутну 8 МП та фронтальну 16 Мпікс для відеозв’язку. Планшет оснащений можливостями підключення, такими як Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS та подвійний супутниковий зв’язок, що робить його зручним для роботи у віддалених районах. Ціни на MatePad Pro 13.2 варіюються від 5199 юанів (близько 718 доларів) за базову конфігурацію до 10599 юанів (близько 1464 доларів) за топову.
Huawei представила новий смартфон Enjoy 70 Pro, що отримав дизайн, схожий на флагмани серії Mate 50. Апарат оснащений 6,7-дюймовим плоским LCD-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+. Частота оновлення екрана не розкрита, однак передбачається, що це може бути 60 Гц або 90 Гц.
Huawei Enjoy 70 Pro працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 680, у комплекті з 8 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 128 ГБ або 256 ГБ. Enjoy 70 Pro працює під управлінням власної операційної системи HarmonyOS.
Основна камера має роздільну здатність 108+2 Мпікс, а фронтальна – 8 Мпікс. Смартфон обладнаний Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 та портом USB-C (USB 2.0). У пристрої встановлено батарею ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання 40 Вт. З початку січня його можна буде придбати у Китаї за ціною від $200.
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