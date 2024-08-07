Планшет для детей Samsung Galaxy Tab A9+ оснащён специальным чехлом Puffy Cover07.08.24
Samsung представила Galaxy Tab A9+ Kids Edition — специальную детскую версию планшета Galaxy Tab A9+ с некоторыми обновлениями, ориентированными на безопасность и удобство использования детьми.
Планшет поставляется с защитным чехлом Puffy Cover, который доступен в желтом, красном или синем цветах. Чехол изготовлен из «гибких, легких и ударопрочных материалов» и оснащен подставкой. Его также можно приобрести отдельно за $34.99.
В комплекте с Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition также идут стилусы Crayo-Pen разных цветов, которые можно хранить в чехле и привязывать к нему. Эти стилусы также выпускаются в желтом, красном и синем цветах.
Главным обновлением планшета является предустановленное приложение Samsung Kids. Это приложение позволяет родителям устанавливать протоколы безопасности на планшете, включая ограничения времени использования экрана, ограничения приложений и многое другое.
Остальные характеристики устройства остались неизменными: планшет оснащен 11-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon 695 и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.
Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition стоит $269, что на $50 дороже обычной версии.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому
Игровая мышь Logitech G309 и клавиатура Logitech G515 TKL вышли совсем недавно. Каждая интересна по-своему и имеет интересные дополнительные настройки. Разберемся что устройства могут предложить
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Планшет для детей Samsung Galaxy Tab A9+ оснащён специальным чехлом Puffy CoverSamsung планшет
В комплекте с Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition также идут стилусы Crayo-Pen разных цветов, которые можно хранить в чехле и привязывать к нему.
Монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP поддерживает два режима работы — 4K при 240 Гц и Full HD с 480 ГцASUS игры монитор
Монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP оснащен временем отклика 0,03 мс (от серого до серого), пиковой яркостью 1300 кд/м² и мощной системой охлаждения