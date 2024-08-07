Планшет для детей Samsung Galaxy Tab A9+ оснащён специальным чехлом Puffy Cover

Samsung представила Galaxy Tab A9+ Kids Edition — специальную детскую версию планшета Galaxy Tab A9+ с некоторыми обновлениями, ориентированными на безопасность и удобство использования детьми.

Планшет поставляется с защитным чехлом Puffy Cover, который доступен в желтом, красном или синем цветах. Чехол изготовлен из «гибких, легких и ударопрочных материалов» и оснащен подставкой. Его также можно приобрести отдельно за $34.99.

В комплекте с Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition также идут стилусы Crayo-Pen разных цветов, которые можно хранить в чехле и привязывать к нему. Эти стилусы также выпускаются в желтом, красном и синем цветах.

Главным обновлением планшета является предустановленное приложение Samsung Kids. Это приложение позволяет родителям устанавливать протоколы безопасности на планшете, включая ограничения времени использования экрана, ограничения приложений и многое другое.

Остальные характеристики устройства остались неизменными: планшет оснащен 11-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon 695 и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition стоит $269, что на $50 дороже обычной версии.