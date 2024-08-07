Планшет для дітей Samsung Galaxy Tab A9+ оснащений спеціальним чохлом Puffy Cover07.08.24
Samsung представила Galaxy Tab A9+ Kids Edition – спеціальну дитячу версію планшета Galaxy Tab A9+ з деякими оновленнями, орієнтованими на безпеку та зручність використання дітьми.
Планшет поставляється із захисним чохлом Puffy Cover, який доступний у жовтому, червоному чи синьому кольорах. Чохол виготовлений з «гнучких, легких та удароміцних матеріалів» та оснащений підставкою. Його також можна придбати окремо за $34.99.
У комплекті з Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition також йдуть стілус Crayo-Pen різних кольорів, які можна зберігати в чохлі і прив’язувати до нього. Ці стилуси також випускаються у жовтому, червоному та синьому кольорах.
Головним оновленням планшета є встановлений додаток Samsung Kids. Ця програма дозволяє батькам встановлювати протоколи безпеки на планшеті, включаючи обмеження часу використання екрану, обмеження програм та багато іншого.
Інші характеристики пристрою залишилися незмінними: планшет оснащений 11-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц, процесором Snapdragon 695 і має 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті.
Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition коштує $269, що на $50 дорожче за звичайну версію.
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