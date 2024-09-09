Планшет Acer Iconia X12 получил 2К AMOLED-дисплей и четыре динамика09.09.24
На выставке IFA 2024 компания Acer представила новый универсальный планшет Iconia X12. Он оснащен 12,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Несмотря на то, что максимальная яркость составляет 400 нит, а частота обновления — 60 Гц, AMOLED-панель выделяется среди планшетов среднего класса.
Планшет имеет четыре динамика мощностью 1 Вт каждый, размещенные в тонком корпусе толщиной 6,7 мм и весом 600 г. Iconia X12 оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч, 8 ГБ оперативной памяти и предлагает варианты накопителей на 128 ГБ или 256 ГБ с возможностью расширения. Он поддерживает ручной ввод и подключение съемной клавиатуры, что делает его удобным для работы.
Внутри находится чипсет MediaTek Helio G99, включающий два ядра ARM Cortex-A76 и шесть ядер Cortex-A55, а также графический процессор Mali-G57 MP2. Acer планирует выпустить Iconia X12 в январе 2025 года по цене 369 евро.
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