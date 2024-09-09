Планшет Acer Iconia X12 отримав 2К AMOLED-дисплей та чотири динаміки

На виставці IFA 2024 компанія Acer презентувала новий універсальний планшет Iconia X12. Він оснащений 12,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів. Незважаючи на те, що максимальна яскравість складає 400 нит, а частота оновлення – 60 Гц, AMOLED-панель виділяється серед планшетів середнього класу.

Планшет має чотири динаміки потужністю 1 Вт кожен, розміщені в тонкому корпусі товщиною 6,7 мм і вагою 600 г. Iconia X12 оснащений акумулятором ємністю 10 000 мАг, 8 ГБ оперативної пам’яті та пропонує варіанти накопичувачів на 128 ГБ або 256 ГБ з можливістю Він підтримує ручне введення та підключення знімної клавіатури, що робить його зручним для роботи.

Усередині знаходиться чіпсет MediaTek Helio G99, що включає два ядра ARM Cortex-A76 та шість ядер Cortex-A55, а також графічний процесор Mali-G57 MP2. Acer планує випустити Iconia X12 у січні 2025 року за ціною 369 євро.