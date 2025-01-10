Petcube выпустила умный питьевой фонтан для домашних питомцев

Компания Petcube, известная своими умными устройствами для домашних животных, представила новое решение для гидратации — Petcube Water Fountain. Это устройство предназначено для поддержания здоровья мочевыделительной системы и почек питомцев, обеспечивая их свежей и чистой водой, а также стимулируя более частое питье.

Фонтан разработан для кошек и малых собак и сочетает в себе UV-C антибактериальный свет и четырехуровневую систему фильтрации, что позволяет обеспечивать почти полную очистку воды. Беспроводной магнитный насос имитирует естественный поток воды, что способствует улучшению качества воды и побуждает животных пить больше. Важно отметить, что устройство изготовлено из пищевых материалов, не содержащих BPA. Для владельцев животных с аллергиями предусмотрена керамическая чаша, а для тех, кто ищет долговечность и легкость в уходе, предлагается вариант из нержавеющей стали.

Основные характеристики Petcube Water Fountain включают UV-C антибактериальный свет, систему фильтрации с четырьмя уровнями очистки, а также фильтры, рассчитанные на использование до 30 дней. Резервуар объемом 1,7 литра изготовлен из пищевого пластика, подходит для мытья в посудомоечной машине и обеспечивает запас воды более чем на 7 дней. Тихий магнитный насос с уровнем шума менее 30 дБ оснащен датчиком движения, который регулирует поток воды. Также фонтан работает на аккумуляторе емкостью 2600 мАч, что обеспечивает до 20 дней беспроводной работы. Для обеспечения безопасности использованы защищенные от жевания кабель и резиновые ножки, а также светодиодная подсветка для индикации статуса устройства. Интеграция с приложением Petcube позволяет отслеживать циклы замены фильтра.

Генеральный директор компании, Анастасия Кухар, отметила, что Petcube стремится не только мониторить, но и активно улучшать здоровье домашних животных, начиная с гидратации, которая является важным аспектом общего самочувствия. Дегидратация — серьезная проблема для многих кошек, и компания нацелена на снижение этого показателя.

Petcube Water Fountain уже доступен для предварительного заказа на официальном сайте компании. Цена устройства составляет $89.99 с керамической чашей и $69.99 с чашей из нержавеющей стали. Начало отгрузки заказов намечено на 1 марта 2025 года.