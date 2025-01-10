Petcube випустила розумний питний фонтан для домашніх тварин10.01.25
Компанія Petcube, відома своїми розумними пристроями для свійських тварин, представила нове рішення для гідратації – Petcube Water Fountain. Цей пристрій призначений для підтримки здоров’я сечовидільної системи та нирок вихованців, забезпечуючи їх свіжою та чистою водою, а також стимулюючи частіше пиття.
Фонтан розроблений для котів та малих собак і поєднує в собі UV-C антибактеріальне світло та чотирирівневу систему фільтрації, що дозволяє забезпечувати майже повне очищення води. Бездротовий магнітний насос імітує природний потік води, що сприяє покращенню якості води та спонукає тварин пити більше. Важливо відзначити, що пристрій виготовлений із харчових матеріалів, які не містять BPA. Для власників тварин з алергіями передбачена керамічна чаша, а для тих, хто шукає довговічність та легкість у догляді, пропонується варіант із нержавіючої сталі.
Основні характеристики Petcube Water Fountain включають UV-C антибактеріальне світло, систему фільтрації з чотирма рівнями очищення та фільтри, розраховані на використання до 30 днів. Резервуар об’ємом 1,7 літра виготовлений із харчового пластику, підходить для миття у посудомийній машині та забезпечує запас води більш ніж на 7 днів. Тихий магнітний насос із рівнем шуму менше 30 дБ оснащений датчиком руху, який регулює потік води. Також фонтан працює на акумуляторі ємністю 2600 мАг, що забезпечує до 20 днів бездротової роботи. Для забезпечення безпеки використано захищені від жування кабель та гумові ніжки, а також світлодіодне підсвічування для індикації статусу пристрою. Інтеграція з програмою Petcube дозволяє відстежувати цикли заміни фільтра.
Генеральний директор компанії, Анастасія Кухар, зазначила, що Petcube прагне не лише моніторити, а й активно покращувати здоров’я свійських тварин, починаючи з гідратації, яка є важливим аспектом загального самопочуття. Дегідратація – серйозна проблема для багатьох кішок, і компанія націлена на зниження цього показника.
Petcube Water Fountain вже доступний для попереднього замовлення на офіційному сайті компанії. Ціна пристрою становить $89.99 з керамічною чашею та $69.99 з чашею з нержавіючої сталі. Початок відвантаження замовлень заплановано на 1 березня 2025 року.
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