Пэт Гелсингер покидает должность генерального директора Intel после падения акций05.12.24
Корпорация Intel объявила об уходе генерального директора Пэта Гелсингера, который занимал этот пост с февраля 2021 года. За свою более чем 30-летнюю карьеру в компании Гелсингер прошёл путь от инженера до главы корпорации, сыграв ключевую роль в развитии Intel. Однао не в лучший этап жизни компании.
На время поиска нового генерального директора временными руководителями назначены Дэвид Зинснер, исполнительный вице-президент и финансовый директор, и Мишель Джонстон Холтхаус, руководитель отдела Intel Products. Совет директоров компании уже приступил к поиску постоянного преемника.
Гелсингер возглавил Intel в непростой период. За время его работы корпорация активно развивала контрактное производство микросхем, чтобы к 2030 году войти в число лидеров отрасли. Однако не все инициативы оказались успешными: Intel продолжает испытывать трудности, включая значительные финансовые убытки и зависимость от сторонних производителей, таких как тайваньская TSMC. Кроме того, этим летом компания провела массовые сокращения, затронувшие около 19 тысяч сотрудников.
Будущее Intel во многом будет зависеть от нового руководителя, который возьмёт на себя задачи по восстановлению стабильности компании и укреплению её позиций на рынке полупроводников.
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Пэт Гелсингер покидает должность генерального директора Intel после падения акций Intel бизнес
Гелсингер возглавил Intel в непростой период. За время его работы корпорация активно развивала контрактное производство микросхем, чтобы к 2030 году войти в число лидеров отрасли
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