Пет Гелсінгер залишає посаду генерального директора Intel після падіння акцій

Корпорація Intel оголосила про звільнення генерального директора Пета Гелсінгера, який обіймав цю посаду з лютого 2021 року. За свою понад 30-річну кар’єру в компанії Гелсінгер пройшов шлях від інженера до глави корпорації, зігравши ключову роль у розвитку Intel. Однак не в найкращий етап життя компанії.

На час пошуку нового генерального директора тимчасовими керівниками призначено Девіда Зінснера, виконавчого віце-президента та фінансового директора, і Мішеля Джонстона Холтхауса, керівника відділу Intel Products. Рада директорів компанії вже розпочала пошук постійного наступника.

Гелсінгер очолив Intel у непростий період. За час його роботи корпорація активно розвивала контрактне виробництво мікросхем, щоб до 2030 року увійти до числа лідерів галузі. Однак не всі ініціативи виявилися успішними: Intel продовжує зазнавати труднощів, включаючи значні фінансові збитки та залежність від сторонніх виробників, таких як тайванська TSMC. Крім того, цього літа компанія провела масові скорочення, що торкнулися близько 19 тисяч співробітників.

Майбутнє Intel багато в чому залежатиме від нового керівника, який візьме на себе завдання щодо відновлення стабільності компанії та зміцнення її позицій на ринку напівпровідників.