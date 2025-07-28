Pebble вернула права на торговую марку и будет снова выпускать умные часы

Основатель некогда культового бренда Pebble — Эрик Миджиковски (Eric Migicovsky) — сообщил, что вернул себе права на торговую марку и уже в ближайшее время представит новые умные часы под прежним названием. В начале 2025 года он основал компанию Core Devices, которая начала разработку новых устройств с e-ink экранами в духе оригинальных Pebble. Теперь модели, ранее известные как Core 2 Duo и Core Time 2, выйдут под названиями Pebble 2 Duo и Pebble Time 2.

История Pebble: от Kickstarter до Open Source

Компания Pebble начинала в 2012 году как небольшой стартап, но быстро стала пионером рынка умных часов благодаря идее использования экранов на электронных чернилах. Гаджеты Pebble были легкими, автономными и заметно опередили своё время — ещё до того, как на рынок вышли Apple Watch.

Однако в 2016 году компания продала свои активы Fitbit за $23 млн, и бренд был официально закрыт. В 2021 году Fitbit купила Google, а в январе 2025-го Эрику удалось убедить Google открыть исходный код PebbleOS.

На этой основе он основал Core Devices и начал создавать новые часы с открытой операционной системой. Теперь же ему удалось восстановить и права на бренд Pebble, что открывает дорогу к полноценному возвращению марки.

Что дальше?

Официальный анонс двух новых моделей под брендом Pebble ожидается в ближайшие недели. Устройства получат названия Pebble 2 Duo и Pebble Time 2, и будут ориентированы на тех, кто ценит минимализм, автономность и читабельные дисплеи.

Тем не менее, рынок носимой электроники сегодня крайне насыщен — от Apple и Garmin до множества китайских брендов в любом ценовом сегменте. Вернуть былые позиции Pebble будет почти невозможно. Но новая конкуренция может только пойти на пользу пользователям — особенно тем, кто скучал по простоте и эффективности первых Pebble.