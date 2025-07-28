Pebble повернула права на торгову марку і знову випускатиме розумний годинник

Засновник колись культового бренду Pebble – Ерік Міджіковскі (Eric Migicovsky) – повідомив, що повернув собі права на торгову марку і вже найближчим часом представить новий розумний годинник під колишньою назвою. На початку 2025 року він заснував компанію Core Devices, яка розпочала розробку нових пристроїв з e-ink екранами на кшталт оригінальних Pebble. Тепер моделі, раніше відомі як Core 2 Duo та Core Time 2, вийдуть під назвами Pebble 2 Duo та Pebble Time 2.

Історія Pebble: від Kickstarter до Open Source

Компанія Pebble починала в 2012 році як невеликий стартап, але швидко стала піонером ринку розумного годинника завдяки ідеї використання екранів на електронному чорнилі. Гаджети Pebble були легкими, автономними і помітно випередили свій час ще до того, як на ринок вийшли Apple Watch.

Однак у 2016 році компанія продала свої активи Fitbit за $23 млн, і бренд офіційно закрито. У 2021 році Fitbit купила Google, а в січні 2025 Еріку вдалося переконати Google відкрити вихідний код PebbleOS.

На цій основі він заснував Core Devices і почав створювати новий годинник з відкритою операційною системою. Тепер йому вдалося відновити і права на бренд Pebble, що відкриває дорогу до повноцінного повернення марки.

Що далі?

Офіційний анонс двох нових моделей під брендом Pebble очікується найближчими тижнями. Пристрої отримають назви Pebble 2 Duo та Pebble Time 2, і будуть орієнтовані на тих, хто цінує мінімалізм, автономність та читабельні дисплеї.

Тим не менш, ринок електроніки, що носиться, сьогодні вкрай насичений – від Apple і Garmin до безлічі китайських брендів у будь-якому ціновому сегменті. Повернути колишні позиції Pebble майже неможливо. Але нова конкуренція може тільки піти на користь користувачам — особливо тим, хто сумував за простотою та ефективністю перших Pebble.