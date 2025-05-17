Парижский Лувр после 12 лет больше не использует Nintendo 3DS в качестве аудиогида

В парижском музее Лувр прекратили использование портативных консолей Nintendo 3DS в качестве аудиогидов для посетителей. Стартовавший в 2012 году проект стал первым примером интеграции игровой платформы в музейное пространство, но со временем устарел как технологически, так и с точки зрения практичности.

Консоли были адаптированы специально под нужды музея: пользователям предлагали интерактивную 3D-карту, позволяющую ориентироваться в залах, а также выбирать оптимальные маршруты в экспонаты. Кроме стандартных аудиокомментариев на восьми языках, система включала детские маршруты с элементами игры, быстрые туры, а также функцию дополненной реальности с возможностью делать фото через специальные маркеры.

Однако с годами технология утратила актуальность. Малый экран устройства больше не соответствовал ожиданиям пользователей, привыкших к современным смартфонам. Кроме того, система навигации через GPS не всегда работала стабильно внутри музейных помещений. Конечным фактором стала пандемия COVID-19 – потребность в постоянной дезинфекции оборудования сделала его использование финансово невыгодным.

Теперь Лувр переходит к новым форматам взаимодействия с посетителями, ориентируясь на мобильные приложения и персональные устройства гостей.