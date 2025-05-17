Парижский Лувр после 12 лет больше не использует Nintendo 3DS в качестве аудиогида17.05.25
В парижском музее Лувр прекратили использование портативных консолей Nintendo 3DS в качестве аудиогидов для посетителей. Стартовавший в 2012 году проект стал первым примером интеграции игровой платформы в музейное пространство, но со временем устарел как технологически, так и с точки зрения практичности.
Консоли были адаптированы специально под нужды музея: пользователям предлагали интерактивную 3D-карту, позволяющую ориентироваться в залах, а также выбирать оптимальные маршруты в экспонаты. Кроме стандартных аудиокомментариев на восьми языках, система включала детские маршруты с элементами игры, быстрые туры, а также функцию дополненной реальности с возможностью делать фото через специальные маркеры.
Однако с годами технология утратила актуальность. Малый экран устройства больше не соответствовал ожиданиям пользователей, привыкших к современным смартфонам. Кроме того, система навигации через GPS не всегда работала стабильно внутри музейных помещений. Конечным фактором стала пандемия COVID-19 – потребность в постоянной дезинфекции оборудования сделала его использование финансово невыгодным.
Теперь Лувр переходит к новым форматам взаимодействия с посетителями, ориентируясь на мобильные приложения и персональные устройства гостей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Расскажем подробнее.
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Парижский Лувр после 12 лет больше не использует Nintendo 3DS в качестве аудиогида Nintendo
В парижском музее Лувр прекратили использование портативных консолей Nintendo 3DS в качестве аудиогидов для посетителей
Официально представлен дизайн Google Material 3 Expressive Google Андроид обновление
В рамках мероприятия The Android Show: I/O Edition компания Google официально анонсировала визуальное обновление интерфейса Android под названием Material 3 Expressive
Официально представлен дизайн Google Material 3 Expressive
Смартфоны Meizu Note 16 и Note 16 Pro — бюджетник и средне бюджетные смартфоны за $200
Видеокарта Asus ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition получила 6,5 г золота высшей пробы
Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 с 1000 DPI весит всего 45 г
Microsoft Office будет работать на Windows 10 до 2028 года
Bluetooth 6.1 — устройства станут защищённые и энерго экономичнее
Samsung Odyssey G60SF — OLED-монитор с частотой 500 Гц
Google сменила логотип впервые за 10 лет