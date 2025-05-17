Паризький Лувр після 12 років більше не використовує Nintendo 3DS як аудіогід

У паризькому музеї Лувр припинили використання портативних консолей Nintendo 3DS як аудіогідів для відвідувачів. Проект, що стартував у 2012 році, став першим прикладом інтеграції ігрової платформи в музейний простір, але згодом застарів як технологічно, так і з точки зору практичності.

Консолі були адаптовані спеціально для потреб музею: користувачам пропонували інтерактивну 3D-карту, що дозволяє орієнтуватися в залах, а також обирати оптимальні маршрути в експонати. Крім стандартних аудіокоментарів восьми мовами, система включала дитячі маршрути з елементами гри, швидкі тури, а також функцію доповненої реальності з можливістю робити фото через спеціальні маркери.

Однак із роками технологія втратила актуальність. Малий екран пристрою більше не відповідав очікуванням користувачів, які звикли до сучасних смартфонів. Крім того, система навігації через GPS не завжди працювала стабільно усередині музейних приміщень. Кінцевим фактором стала пандемія COVID-19 – потреба у постійній дезінфекції обладнання зробила його використання фінансово невигідним.

Тепер Лувр переходить до нових форматів взаємодії з відвідувачами, орієнтуючись на мобільні програми та персональні пристрої гостей.