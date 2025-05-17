Паризький Лувр після 12 років більше не використовує Nintendo 3DS як аудіогід17.05.25
У паризькому музеї Лувр припинили використання портативних консолей Nintendo 3DS як аудіогідів для відвідувачів. Проект, що стартував у 2012 році, став першим прикладом інтеграції ігрової платформи в музейний простір, але згодом застарів як технологічно, так і з точки зору практичності.
Консолі були адаптовані спеціально для потреб музею: користувачам пропонували інтерактивну 3D-карту, що дозволяє орієнтуватися в залах, а також обирати оптимальні маршрути в експонати. Крім стандартних аудіокоментарів восьми мовами, система включала дитячі маршрути з елементами гри, швидкі тури, а також функцію доповненої реальності з можливістю робити фото через спеціальні маркери.
Однак із роками технологія втратила актуальність. Малий екран пристрою більше не відповідав очікуванням користувачів, які звикли до сучасних смартфонів. Крім того, система навігації через GPS не завжди працювала стабільно усередині музейних приміщень. Кінцевим фактором стала пандемія COVID-19 – потреба у постійній дезінфекції обладнання зробила його використання фінансово невигідним.
Тепер Лувр переходить до нових форматів взаємодії з відвідувачами, орієнтуючись на мобільні програми та персональні пристрої гостей.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Oppo Enco Buds3 Pro – свіжа модель у лінійці навушників компанії з оновленим дизайном та гарною автономністю. Розкажемо докладніше.
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Паризький Лувр після 12 років більше не використовує Nintendo 3DS як аудіогід Nintendo
У паризькому музеї Лувр припинили використання портативних консолей Nintendo 3DS як аудіогідів для відвідувачів
Офіційно представлений дизайн Google Material 3 Expressive Google Андроід оновлення
У рамках заходу The Android Show: I/O Edition компанія Google офіційно анонсувала візуальне оновлення інтерфейсу Android під назвою Material 3 Expressive
Офіційно представлений дизайн Google Material 3 Expressive
Смартфони Meizu Note 16 та Note 16 Pro – бюджетник та середньо бюджетні смартфони за $200
Відеокарта Asus ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition отримала 6,5 г золота найвищої проби
Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 з 1000 DPI важить лише 45 г
Microsoft Office працюватиме на Windows 10 до 2028 року
Купити eSIM від Київстар та lifecell тепер можна у додатку Приват24
Bluetooth 6.1 – пристрої стануть захищені та енергоекономічніші
Samsung Odyssey G60SF – OLED-монітор із частотою 500 Гц
Новий логотип Google став градієнтним