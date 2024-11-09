Опубликовано новое видео с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl

Украинская студия GSC Game World представила новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, демонстрирующий оружие, доступное в игре. Трейлер был опубликован на YouTube-канале портала IGN и позволяет лучше оценить детали игрового процесса, а также разнообразие арсенала, доступного игрокам.

В дополнение к трейлеру разработчики раскрыли информацию о бонусах для тех, кто сделает предзаказ игры. В этот пакет входят:

винтовка «Ветеран»;

комбинезон туриста;

уникальный рюкзак «Сталкер»;

дополнительный контент для посиделок у костра, что добавит атмосферности игровому процессу.

Эти бонусы предлагают больше возможностей для персонализации персонажа и его снаряжения, что может сделать приключения в Зоне более захватывающими.

GSC Game World обновила системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые стали более оптимизированными по сравнению с теми, что были представлены несколько лет назад. Хотя игра обещает быть технологически продвинутой, разработчики уверяют, что они смогли сделать требования к железу достаточно доступными.

Для комфортной игры потребуется 150 ГБ свободного места и желательно 16 ГБ оперативной памяти. Использование SSD-накопителя также рекомендуется для быстрой загрузки. Это позволяет надеяться, что поклонники смогут оценить новый S.T.A.L.K.E.R. без необходимости обновлять свои системы под высокие запросы.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября на PC и Xbox Series. Игра сразу появится в Game Pass.

Системные требования игры STALKER 2: Heart of Chornobyl

Минимальные:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K;

оперативная память: 8 GB ОЗУ;

видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB или NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;

место на диске: 150 GB.

Рекомендованные:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;

оперативная память: 16 GB ОЗУ;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;

место на диске: 150 GB.