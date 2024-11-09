Опубліковано нове відео з геймплеєм S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl09.11.24
Українська студія GSC Game World представила новий геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, що демонструє зброю, доступну у грі. Трейлер був опублікований на YouTube-каналі порталу IGN і дозволяє краще оцінити деталі ігрового процесу, а також різноманітність арсеналу доступного гравцям.
На додаток до трейлера розробники розкрили інформацію про бонуси для тих, хто зробить попереднє замовлення гри. У цей пакет входять:
- гвинтівка «Ветеран»;
- комбінезон туриста;
- унікальний рюкзак «Сталкер»;
- додатковий контент для посиденьок біля багаття, що додасть атмосферності ігровому процесу.
Ці бонуси пропонують більше можливостей для персоналізації персонажа та його спорядження, що може зробити пригоди у Зоні більш захоплюючими.
GSC Game World оновила системні вимоги для S.T.A.L.K.E.R.
Для комфортної гри потрібно 150 ГБ вільного місця і бажано 16 ГБ оперативної пам’яті. Використання SSD-накопичувача також рекомендується для швидкого завантаження.
Реліз S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl відбудеться 20 листопада на PC і Xbox Series.
Системні вимоги гри STALKER 2: Heart of Chornobyl
Мінімальні:
- ОС: Windows 10, Windows 11;
- процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K;
- оперативна пам’ять: 8 GB ОЗП;
- відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB або NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;
- місце на диску: 150 GB.
Рекомендовані:
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- ОС: Windows 10, Windows 11;
- процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K;
- оперативна пам’ять: 16 GB ОЗП;
- відеокарт: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB або NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB або NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;
- місце на диску: 150 GB.
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