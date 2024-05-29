Опрос Viber: половина пользователей нервничают из-за присланных непрочитанных сообщений, а треть не беспокоится29.05.24
Команда Rakuten Viber провела очередной опрос украинских пользователей. На этот раз по поводу непрочитанных сообщений. Напомним что по тем же исследованиям, каждый пятый украинец предпочитает сообщения вместо звонков.
Результаты нового опроса показали, что около половины (49%) украинцев нервничают, когда не получают ответа от близких или друзей. Кроме того, 16% опрошенных переживают из-за отсутствия обратной связи независимо от того, кому именно писали. Еще 3% респондентов испытывают тревожность, когда игнорируют их обращения по рабочим вопросам. 27% опрошенных не учитывают сообщения без ответа, а 5% совсем не знакомо это ощущение.
Ответы на вопрос «Если вы отправили сообщение, которое осталось непрочитанным, или начинаете нервничать?» распределились следующим образом:
- Нервую, только если это кто-то из близких/друзей — вдруг что-то произошло —49%;
- Не считаю этого. У всех разный темп жизни и свои дела, ответят позже — 27%;
- Да, переживаю, когда не получаю ответа — 16%;
- Не знакомо это чувство — 5%;
- Нервую, только если это касается работы — 3%.
Команда Rakuten Viber также спросила украинцев, испытывают ли они тревожность от непрочитанных сообщений в чатах. 37% опрошенных не нервничают, поскольку всегда мониторят важные для себя разговоры, а 20% — не обращают на это внимания. Кроме того, 25% украинцев испытывают раздражение, а не тревожность в таких случаях. В то же время, 10% респондентов переживают, когда пропускают сообщения. Остальные 8% опрошенных испытывают стресс, когда уведомлений о непрочитанных сообщениях накапливается много.
На вопрос «Испытываете ли вы тревожность от непрочитанных чатов?» ответы распределились следующим образом:
- Не переживаю, ведь я всегда мониторю важные для себя чаты —37%;
- Не переживаю, но это иногда раздражает — 25%;
- Не обращаю на это внимания — 20%;
- Да начинаю переживать, когда пропускаю сообщение — 10%;
- Испытываю только тогда, когда их большое количество — 8%.
Примечание: методика исследования — анонимный онлайн-опрос, 41 000. Ключевая возрастная группа — 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
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Опрос Viber: половина пользователей нервничают из-за присланных непрочитанных сообщений, а треть не беспокоитсяViber исследования мессенджер
Команда Rakuten Viber провела очередной опрос украинских пользователей. На этот раз по поводу непрочитанных сообщений. Напомним что по тем же исследованиям, каждый пятый украинец предпочитает сообщения вместо звонков.
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