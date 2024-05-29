Опитування Viber: половина користувачів нервують через надіслані непрочитані повідомлення, а третина не переймається

Команда Rakuten Viber провела чергове опитування українських користувачів. Цього разу щодо непрочитаних повідомлень. Нагадаємо, що за тими ж дослідженнями, кожен п’ятий українець віддає перевагу повідомленням замість дзвінків.

Результати нового опитування показали, що близько половини (49%) українців нервують, коли не отримують відповіді від близьких чи друзів. Крім того, 16% опитаних переживають через відсутність зворотного зв’язку незалежно від того, кому саме писали. Ще 3% респондентів відчувають тривожність, коли ігнорують їхнє звернення з робочих питань. 27% опитаних не враховують повідомлення без відповіді, а 5% зовсім не знайоме це відчуття.

Відповіді на запитання “Якщо ви відправили повідомлення, яке залишилося непрочитаним, або починаєте нервувати?” розподілилися так:

Нерву, тільки якщо це хтось із близьких/друзів — раптом щось сталося — 49% ;

; Не вважаю цього. У всіх різний темп життя і свої справи дадуть відповідь пізніше — 27% ;

; Так, переживаю, коли не отримую відповіді — 16% ;

; Не знайоме це почуття – 5% ;

; Нерву лише тоді, коли це стосується роботи — 3%.

Команда Rakuten Viber також запитала українців, чи відчувають вони тривожність від непрочитаних повідомлень у чатах. 37% опитаних не нервують, оскільки завжди моніторять важливі для себе розмови, а 20% — не звертають на це уваги. Крім того, 25% українців відчувають роздратування, а не тривожність у таких випадках. В той же час, 10% респондентів переживають, коли пропускають повідомлення. Інші 8% опитаних відчувають стрес, коли повідомлень про непрочитані повідомлення накопичується багато.

На питання “Чи відчуваєте ви тривожність від непрочитаних чатів?” відповіді розподілилися так:

Не хвилююся, адже я завжди моніторю важливих для себе чатів — 37% ;

; Не хвилююся, але це іноді дратує — 25% ;

; Не звертаю на це уваги – 20% ;

; Нехай починаю переживати, коли пропускаю повідомлення — 10% ;

; Випробовую лише тоді, коли їх велика кількість — 8%.

Примітка: методика дослідження – анонімне онлайн-опитування, 41 000. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.