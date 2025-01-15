Оперативная память G.Skill DDR5-8133 выпускается в комплектах модулей на 24 ГБ стандарта CSO-DIMM

Тайваньская компания G.Skill, известная своими высокопроизводительными модулями оперативной памяти, анонсировала новый комплект CSO-DIMM DDR5. Это решение предназначено для компактных компьютеров и отличается наличием интегрированного тактового генератора CKD (Client Clock Driver), обеспечивающего стабильность и высокую производительность.

Формат : CSO-DIMM DDR5 с интегрированным CKD для улучшенной работы памяти.

: CSO-DIMM DDR5 с интегрированным CKD для улучшенной работы памяти. Скорость : До 8133 МТ/с.

: До 8133 МТ/с. Объём : Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ.

: Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ. Совместимость: Демонстрация работы проходила на мини-ПК ASRock DeskMini B860 с процессорами Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) и чипсетом B860.

Для тестирования нового комплекта компания использовала конфигурацию с 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 285. Система показала стабильную работу при высоких частотах, подтверждая эффективность нового стандарта памяти для ресурсоёмких задач и использования в компактных системах. На данный момент G.Skill не раскрывает информацию о стоимости и дате начала продаж новых комплектов CSO-DIMM DDR5.

CSO-DIMM отличается от традиционных SO-DIMM наличием встроенного CKD, что минимизирует зависимость от тактового генератора материнской платы. Это обеспечивает:

Увеличение стабильности работы на высоких частотах.

Снижение задержек в памяти.

Повышение совместимости с широким спектром устройств.