Оперативна пам’ять G.Skill DDR5-8133 випускається у комплектах модулів на 24 ГБ стандарту CSO-DIMM15.01.25
Тайванська компанія G. Skill, відома своїми високопродуктивними модулями оперативної пам’яті, анонсувала новий комплект CSO-DIMM DDR5. Це рішення призначене для компактних комп’ютерів та відрізняється наявністю інтегрованого тактового генератора CKD (Client Clock Driver), що забезпечує стабільність та високу продуктивність.
- Формат: CSO-DIMM DDR5 з інтегрованим CKD для покращення роботи пам’яті.
- Швидкість: До 8133 МТ/с.
- Об’єм: Комплект складається з двох модулів по 24 ГБ.
- Сумісність: Демонстрація роботи проходила на міні-ПК ASRock DeskMini B860 із процесорами Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) та чіпсетом B860.
Для тестування нового комплекту компанія використовувала конфігурацію з 24-ядерним процесором Intel Core Ultra 9285. Система показала стабільну роботу при високих частотах, підтверджуючи ефективність нового стандарту пам’яті для ресурсомістких завдань і використання в компактних системах. На даний момент G.Skill не розкриває інформацію про вартість та дату початку продажів нових комплектів CSO-DIMM DDR5.
CSO-DIMM відрізняється від традиційних SO-DIMM наявністю вбудованого CKD, що мінімізує залежність від тактового генератора материнської плати. Це забезпечує:
- Збільшення стабільності роботи на високих частотах.
- Зниження затримок у пам’яті.
- Підвищення сумісності з широким спектром пристроїв.
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