Оперативна пам’ять G.Skill DDR5-8133 випускається у комплектах модулів на 24 ГБ стандарту CSO-DIMM

Тайванська компанія G. Skill, відома своїми високопродуктивними модулями оперативної пам’яті, анонсувала новий комплект CSO-DIMM DDR5. Це рішення призначене для компактних комп’ютерів та відрізняється наявністю інтегрованого тактового генератора CKD (Client Clock Driver), що забезпечує стабільність та високу продуктивність.

Формат : CSO-DIMM DDR5 з інтегрованим CKD для покращення роботи пам’яті.

: CSO-DIMM DDR5 з інтегрованим CKD для покращення роботи пам’яті. Швидкість : До 8133 МТ/с.

: До 8133 МТ/с. Об’єм : Комплект складається з двох модулів по 24 ГБ.

: Комплект складається з двох модулів по 24 ГБ. Сумісність: Демонстрація роботи проходила на міні-ПК ASRock DeskMini B860 із процесорами Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) та чіпсетом B860.

Для тестування нового комплекту компанія використовувала конфігурацію з 24-ядерним процесором Intel Core Ultra 9285. Система показала стабільну роботу при високих частотах, підтверджуючи ефективність нового стандарту пам’яті для ресурсомістких завдань і використання в компактних системах. На даний момент G.Skill не розкриває інформацію про вартість та дату початку продажів нових комплектів CSO-DIMM DDR5.

CSO-DIMM відрізняється від традиційних SO-DIMM наявністю вбудованого CKD, що мінімізує залежність від тактового генератора материнської плати. Це забезпечує:

Збільшення стабільності роботи на високих частотах.

Зниження затримок у пам’яті.

Підвищення сумісності з широким спектром пристроїв.