OpenAI o3-pro — самая производительная ИИ-модель17.06.25
OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта — o3-pro, которую называют своей самой мощной разработкой на сегодняшний день. Эта модель является обновлённой версией o3, которая ориентирована на поэтапное логическое мышление, что особенно важно для решения сложных задач в таких областях, как математика, физика и программирование.
Модель o3-pro уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team, заменяя предыдущую модель o1-pro. В ближайшее время доступ к ней получат также пользователи версий Enterprise и Edu. Кроме того, разработчики могут использовать o3-pro через API по цене 20 долларов за миллион входных токенов и 80 долларов за миллион выходных. При этом один миллион токенов примерно равен 750 тысячам слов.
Главные улучшения OpenAI o3-pro
- Лучшая точность и четкость
- Лучшее следование инструкциям
- Более сильные аналитические способности в области образования, бизнеса и программирования
По заявлениям OpenAI, новая модель значительно превосходит предыдущую версию во всех тестах, демонстрируя более точные, чёткие и полные ответы, а также лучшее соблюдение инструкций. Она поддерживает работу с такими инструментами, как веб-поиск, анализ файлов, программирование на Python, обработка изображений и персонализированная память. При этом o3-pro работает медленнее, чем o1-pro, и не поддерживает генерацию изображений и функцию Canvas. Также в ней пока нет поддержки временных чатов.
В сравнении с конкурентами o3-pro показала высокие результаты: она обошла Google Gemini 2.5 Pro в математическом тесте AIME 2024 и превзошла Claude 4 Opus от Anthropic в научном тесте GPQA Diamond. OpenAI считает, что эта модель станет новым стандартом для задач, требующих глубокого понимания и точности.
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